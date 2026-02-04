캐나다 교포, 160억원 로또 당첨…"어머니 뵈러 한국 갈것"

캐나다에 거주하는 한인 교포가 160억원 복권에 당첨됐다.



3일(현지시간) 캐나다서부복권공사(WCLC)에 따르면 앨버타주 에드먼턴에 거주하는 이태성씨는 지난해 10월 '로또맥스'에서 1등에 당첨돼 1천500만 캐나다달러(약 160억원)의 주인이 됐다.

캐나다서부복권공사(WCLC)의 복권 '로또맥스'에서 1등에 당첨돼 1천500만 캐나다달러(약 160억원)의 당첨금을 받게 된 캐나다 앨버타주 거주 한인 교포 이태성씨. WCLC 제공

이씨는 한동안 당첨 번호를 확인하지 않고 있다가 뒤늦게 당첨 사실을 알게 됐다.



그는 "매장에 있는 기기로 당첨 여부를 확인했을 때 화면에 뜬 숫자를 보고 큰 충격을 받았다"며 "믿기지 않아서 다시 한번 스캔해봤다"고 말했다.



당첨 사실을 알게 되자 그는 아내와 딸에게 가장 먼저 이를 알려 함께 기쁨을 나눴다.



그는 몇 년간 어머니를 만날 수 없었다며 이번 복권 당첨으로 "드디어 어머니를 뵈러 한국에 갈 수 있게 됐다"고 기뻐했다.



그는 당첨금으로 우선 주택담보 대출을 갚고, 평소 갖고 싶었던 트럭을 장만할 계획이다.



또 여행을 다니고 지역사회를 위해 자선 활동도 벌이겠다고 밝혔다.

