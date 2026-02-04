한화에어로, 상생협력 적극 펼친다

한화에어로스페이스가 방산업계 최대 규모의 협력사 혁신 성과공유제를 도입한다. 협력사들의 첨단 분야 연구개발(R&D) 자금을 전액 지원하고, 공동개발을 통해 창출된 성과와 지식재산권을 공유하는 것이 골자다.



한화에어로스페이스는 3일 국방 첨단기술 고도화와 동반성장을 위해 총 300억원 규모의 ‘혁신 성과공유제’를 올해부터 시행한다고 밝혔다. 협력사가 첨단 R&D와 핵심 부품 국산화에 나설 경우 △개발직접비 △연구활동비 △시설투자 △인프라 등 연구개발에 필요한 비용 전액을 지원한다. 국방기술진흥연구소와 중소벤처기업부의 중소기업 R&D 프로그램 참여 시에도 협력사 부담금은 모두 한화에어로스페이스가 내기로 했다.



또 기술 개발에 성공한 협력사가 계약 첫해 경쟁력 향상 효과를 낸 경우 모든 성과를 협력사에 환원하기로 했다. 이후에도 성과의 50% 이상을 지속적으로 귀속하는 연계형 인센티브를 제공한다. 성과가 검증된 기술에 대해서는 물량 보장까지 연계해 협력사가 안정적으로 투자와 성장을 이어갈 수 있도록 한다. 혁신 성과공유제를 기반으로 한 인공지능(AI)·로봇 등 국방 첨단 전략 분야 R&D에는 기존 협력사뿐 아니라 강소기업과 스타트업이 참여할 수 있다. 이 과정에서 참여 기업과 지식재산권을 공유하는 방안을 추진한다.



협력사를 대상으로 운영해온 금융 지원 역시 대폭 강화한다. 확대되는 방산 수요와 수출 사업 기회를 뒷받침하기 위해 기존 500억원 규모의 동반성장펀드를 1500억원으로 3배 증액할 계획이다. 방산업계 최초로 방위산업공제조합과 협업해 선급금 이행보증료 감면 제도를 신설한다. 수출 계약 과정에서 발생하는 협력사의 금융 부담을 완화하기 위한 취지다.



손재일 한화에어로스페이스 대표는 “K방산의 경쟁력은 협력사의 부품 경쟁력에서 출발한다”며 “협력사를 단순한 거래 상대가 아닌 기술을 공유하고 성장을 함께 이끄는 전략적 파트너로 삼아 ‘함께 멀리’라는 한화그룹의 상생경영 철학을 실천하겠다”고 말했다.



한편 이날 한화에어로스페이스는 경남 창원특례시 한화에어로스페이스 3사업장 R&D센터에서 협력사 56곳과 정부, 지방자치단체 관계자 등 80여명이 참석한 가운데 ‘방산·항공우주산업 혁신을 위한 상생협력 선포식’을 개최했다. 행사에 참석한 김경수 지방시대위원장은 “방위산업은 기업·협력사·정부가 함께 해야 성공할 수 있는 만큼 정부도 상생협력이 글로벌 경쟁력으로 이어지도록 적극 지원하겠다”고 밝혔다.

