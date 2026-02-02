전력기기 ‘붐’ 덕분에 웃었다… ㈜LS, 사상 최고 매출 기록

LS그룹 지주회사인 ㈜LS가 지난해 연결 기준 사상 최대 매출을 달성했다. 전력기기 슈퍼사이클을 맞아 주력 계열사인 LS전선, LS일렉트릭, LS MnM 등이 좋은 실적을 거둔 영향으로 풀이된다.

㈜LS는2025년 매출 31조8250억 원과 영업이익 1조565억 원을 기록했다. 사상 최대 매출과 2년 연속 영업이익 1조원 이상을 달성했다.

매출액은 2024년 27조5446억 원 대비 15.5% 증가했고, 영업이익은 1조729억 원 대비 1.5% 감소했다. 세전이익과 당기순이익은 6836억원과 4863억원을 기록해 전년 동기 대비 각각 약 21%, 24% 상승했다.

LS로고. ㈜LS 제공

AI·데이터센터 산업의 급부상과 에너지 전환에 따른 전력 수요 급증 덕을 톡톡히 봤다. LS전선, LS일렉트릭 등 주요 계열사들이 지난해 북미, 유럽 등의 시장에서 좋은 성적을 거뒀다. 이 두 회사는 지난해 3분기 말까지 글로벌 시장에서 약 10조 원 이상의 수주 잔고를 확보했다.

LS전선은 초고압직류송전(HVDC) 해저케이블 등 고부가가치 제품의 수주가 확대되며 매출 및 수익성이 증가했다. LS일렉트릭 또한 북미 빅테크 데이터센터 전력 시스템과 초고압 변압기를 중심으로 글로벌 사업이 성장하며 매출(4조9622억원)과 영업이익(4269억원) 모두 역대 최대 실적을 거뒀다. 아울러 비철금속이 주력인 LS MnM도 금속·황산 제품군 수익성 강화 및 전기동 미국 시장 진출을 통해 매출액(14조 9424억원)과 세전이익(1411억원), 당기순이익(1067억 원) 모두 좋은 흐름을 이어갔다.

한편, LS그룹은 향후 5년간 국내 7조 원 및 해외 5조 원 규모를 투자할 계획이다. 기존 주력 사업인 해저케이블과 초고압변압기 등 전력 인프라 분야 생산 설비를 확장한다는 목표다. 이차전지 소재와 희토류 등 국가 핵심 광물 분야를 신사업으로 육성, 공급망 다변화와 에너지 안보 강화에도 기여할 예정이다.

