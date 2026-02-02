[인사] 주택도시보증공사 외

주택도시보증공사 ◆본부장 선임 △금융사업본부장 양인석
지니언스 ◆전무이사 승진 △보안솔루션연구소 이민상 ◆상무이사 승진 △보안솔루션연구소 네트워크연구실 강덕용 △보안서비스사업본부 해외사업부 나세일 △보안솔루션사업본부 솔루션기술센터 노양욱 ◆이사대우 승진 △보안솔루션연구소 네트워크연구실 서버팀 박민웅 △보안솔루션사업본부 금융사업부 금융1팀 신학선 △경영지원본부 인사총무팀 정호석
한국평가데이터 ◆지사장 임명 △부산경남지사 이용수 ◆지사장 전보 △서울지사 정귀송
한국폴리텍대학 ◆법인 및 부설기관 보직자 임명 △경기북부캠퍼스 설립추진단장 박상호 △한국폴리텍대학 인재원장 장욱진 △감사실장 최용준 △총무국장 윤광섭 △운영국장 정필중 △기획부장 표정선 △총무부장 손병열 △인사부장 조형준 △홍보부장 최진경 △감사부장 임성중 ◆대학 보직자 임명 △한국폴리텍Ⅱ대학 행정처장 김순범 △한국폴리텍Ⅲ대학 행정처장 김덕철 △한국폴리텍Ⅵ대학 행정처장 박영호
Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지