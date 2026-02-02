KT&G 상상마당, 신진 아티스트 발굴 위한 ‘2026 상상라이브연습실’ 참가자 공모

KT&G가 신진 뮤지션을 발굴해 지원하는 ‘2026 상상라이브연습실’ 참가자를 오는 2월 4일부터 26일까지 공개 모집한다.

KT&G 상상마당 부산 전경. KT&G 제공

‘상상라이브연습실’은 지난 2020년부터 KT&G 상상마당 부산이 운영해온 문화예술 프로그램으로, 지금까지 12회를 운영하며 총 63팀의 아티스트를 선발해 지원했다.

이번 공모는 3곡 이상의 자작곡을 보유한 뮤지션이면 누구나 지원 가능하다. 단, 2025년 해당 공모에서 지원받은 경력이 없어야 하며, KT&G 상상마당 홈페이지를 통해 접수할 수 있다.

서류심사와 실연심사를 거쳐 선정되는 6개 팀은 오는 5월 2일 KT&G 상상마당 부산 라이브홀에서 열리는 부산 파이널 공연에서 관객 투표와 전문위원들의 심사를 통해 최종 순위를 가리게 된다.

선정팀에게는 ‘상상마당’, ‘부산락킹루키쇼’ 등 다양한 무대에서의 공연 기회와 프로필 사진, 라이브 클립영상, 활동지원금 등 단계별 혜택이 제공될 예정이다. 특히 최종 우승 1개 팀에게는 ‘부산국제록페스티벌’ 무대에 오를 수 있는 특별한 기회가 주어진다.

김천범 KT&G 문화공헌부 공연담당 파트장은 “최다 지원자를 기록한 지난 공모의 열기를 이어받아 올해 ‘상상라이브연습실’에도 많은 신진 뮤지션들의 적극적인 지원 바란다”며 “앞으로도 상상마당은 실력 있는 아티스트의 성장을 위해 진정성 있고 실질적인 지원을 이어나갈 것”이라고 말했다.

KT&G 상상마당은 신진 예술가들의 창작활동을 지원하고 대중들에게 폭넓은 문화 경험을 제공하는 복합문화예술공간이다. 지난 2005년 온라인 상상마당을 시작으로 홍대·논산·춘천·대치·부산까지 총 5곳에서 운영되며 문화예술 저변 확대와 지역문화 발전에 기여하고 있다. 상상마당은 연간 매년 3000여 개의 문화예술 프로그램이 운영되고 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지