조문정국 끝나자 '합당 파열음' 물위로…與최고위원들 공개 설전

이해찬 전 국무총리 별세를 계기로 물밑으로 가라앉았던 더불어민주당 내 '합당 갈등'이 조문 정국이 끝나자 폭발했다.



정청래 대표의 조국혁신당과의 합당 제안을 두고 당 지도부 내 당권파와 비당권파 최고위원들이 공개적으로 설전을 벌이면서 정면충돌 양상으로 비화한 것이다.

정청래 더불어민주당 대표가 2일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의를 마치고 발걸음을 옮기고 있다.

합당의 손익을 둘러싼 충돌이 당권 경쟁과 맞물린 계파 갈등으로 확산하면서 당내 파열음은 점점 더 커지는 모습이다.



비당권파인 이언주·황명선·강득구 최고위원은 2일 국회에서 열린 최고위원회의에서 혁신당과의 합당 추진에 일제히 반기를 들었다.



특히 이 최고위원은 "조기 합당은 민주당 주류 교체 시도이자 이재명의 민주당을 정청래·조국의 민주당으로 전환하려는 시도"라고 노골적으로 불만을 드러냈다.



그는 "이 사안의 정치적 본질은 대통령 지지율이 매우 높고 대통령의 권한이 강력한 임기 초반에 2인자, 3인자들이 판을 바꾸고 프레임을 바꿔 당권과 대권을 향한 욕망, 본인들이 간판이 되려는 욕망이 표출된 결과"라고 비판했다.



이어 정부 출범 1년도 안 된 시점의 조기 합당은 당내 노선 갈등을 야기할 것이라며 "열린우리당 시즌2는 바람직하지 않다"고 했다. 참여정부 시절 당청이 노무현 당시 대통령의 정책을 놓고 갈등을 빚던 일이 재연될 수 있다는 우려인 셈이다.



황 최고위원도 "합당은 당내 분란만 키우고 우군인 혁신당과의 불필요한 갈등만 일으키고 있다"며 "소모적인 합당 논의를 멈추고 국정 뒷받침에 집중해야 한다"고 촉구했다.



강 최고위원은 2014년 민주당과 새정치연합의 합당을 거론, "밀실 합의로 진행된 새정치민주연합 사례를 반복하면 안 된다"며 "혁신당과의 합당 추진은 원점에서 다시 시작돼야 한다"고 강조했다.



공개 비판이 이어지자 정 대표 측 인사인 문정복 최고위원이 반격에 나섰다.



문 최고위원은 "면전에서 면박을 주고 비난하는 게 민주당 가치이냐"며 "공개 석상에서 모욕에 가까운 얘기를 하는 것은 당인으로서의 자세는 아니라고 생각한다"고 목소리를 높였다.



그러면서 비당권파 최고위원들을 향해 "공익을 핑계로 사익을 챙기는 것이 아닌지 되묻지 않을 수 없다"며 "비공개로 충분히 논의할 수 있는 사안인데 국민 앞에서 이런 날 선 공방을 하는 것이 과연 당에 무슨 도움이 되느냐"고 반문했다.



또 "당 대표는 개인이 아니라 당원들의 총의로 만들어진 대표"라며 "당 대표가 (합당을) 제안했고, 이제 당원들이 결정할 차례"라고 강조했다.



정 대표는 공개 석상에서 노출된 거센 파열음에 눈을 질끈 감거나 헛기침하기도 하는 등 굳은 표정이었다.



정 대표는 최고위원들의 발언이 모두 끝난 뒤 "당에서 벌어지는 모든 일의 최종 책임은 당 대표에게 있다"며 "당원들은 당 대표 탓을 해주시길 바란다"고 말했다.



그는 "내일 밀려올 파도는 오늘 처리하는 일을 소홀하게 할 수 있기에 오늘 일에 집중한다"며 "그 하루하루가 더해져 제 임기가 진행될 것"이라고 강조했다.



혁신당과의 합당 추진을 '연임용 포석'이라는 자신의 미래 입지 구축으로 의심하는 일각의 시선을 반박한 것으로 풀이된다.



정 대표는 "당원들에게 길을 묻고 당원들이 가라는 곳으로 가겠다"며 합당 가부에 대한 당원의 뜻을 묻겠다는 의사를 분명히 했다.



이날 자리는 고(故) 이해찬 전 총리 장례를 마친 뒤 처음 열린 최고위원회의였다. 이 전 총리 별세로 합당 논쟁이 잠시 멈췄다가 조문 정국 직후 급속히 표면화하며 당 내홍이 격화하는 양상이다.



특히 논쟁의 전선이 정 대표 측과 잠재적 당권주자인 김민석 총리 측 인사들 사이로 확대되면서 합당을 둘러싼 갈등은 당내 권력 경쟁 양상으로까지 비치고 있다.



당내 초선 의원 모임인 '더민초'도 이날 국회에서 간담회를 열고 합당에 관해 토론할 예정이다.

