AB6IX, 3월 정규 앨범으로 컴백

그룹 에이비식스(AB6IX)가 다음 달 새 정규로 전격 컴백한다.

2일 소속사 브랜뉴뮤직은 에이비식스가 약 5년 만의 새 정규로 컴백한다고 밝혔다.

에이비식스는 지난해 8월 25일에 발매한 미니 10집 ‘업사이드 다운(UPSIDE DOWN)’의 타이틀곡 ‘스투핏(STUPID)’ 활동을 통해 ‘3세대 감성 맛집’이라는 타이틀을 얻으며 많은 사랑을 받았다.

데뷔 때부터 지금까지 매 앨범 멤버들이 직접 앨범 프로듀서로 참여해 수많은 명곡들을 탄생시킨 에이비식스의 이번 새 앨범은 약 5년 만에 발매하는 정규 앨범인 만큼 에이비식스가 걸어온 7년이라는 시간과 앞으로 나아갈 미래에 대한 이야기들을 가득 담아 팬들의 눈과 귀를 즐겁게 해줄 예정이라는 후문이다.

한편, 에이비식스의 멤버 전웅, 김동현, 박우진, 이대휘는 최근 각자 드라마, 예능, 라디오, 유튜브 등 다양한 분야에서 맹활약하며 그룹 활동의 시너지를 더하고 있어 이번 컴백에 그 어느 때보다 관심이 커지고 있다.

