“ODA가 이렇게 귀엽다니”... 케일페 홀린 코이카 ‘피코프렌즈’의 정체

“비트에 맞춰 피코프렌즈 이름을 외치고, 게임에 참여하다 보니 공적개발원조(ODA)라는 단어가 어느새 친숙하게 다가왔어요. 한국이 전 세계 평화와 발전에 기여하며 국제사회에서 위상을 높인다는 점에서 자부심도 느꼈습니다.”(26세, 이환호)

코이카 제공

코이카(KOICA·한국국제협력단)는 1월 29일부터 2월 1일까지 나흘간 서울 코엑스에서 열린 ‘K-일러스트레이션페어 서울 2026(케일페)’에서 기관 소통 캐릭터 ‘피코프렌즈(PeKO Friends)’ 부스를 운영, 약 5400명에 달하는 관람객들과 소통하며 코이카와 공적개발원조(ODA)의 가치를 알렸다고 2일 밝혔다.

공적개발원조(Official Development Assistance, ODA): 정부를 비롯한 공공기관이 개발도상국의 경제발전과 사회복지 증진을 목표로 제공하는 원조를 의미. 개발도상국 정부, 지역, 또는 국제기구에 제공되는 자금이나 기술협력 포함

‘피코프렌즈’는 코이카의 핵심 가치인 5P(평화, 사람, 번영, 환경, 파트너십) 세계관을 담은 다섯 소통 캐릭터(피코, 뽀용, 팟찌, 퓨리, 포슬)로 이번 행사에서 전국 공공기관과 지자체를 대표하는 인기 캐릭터를 소개하는 특별 기획전 ‘대한민국 캐동여지도’에 공식 초청 받았다.

피코프렌즈 부스는 캐릭터의 세계관과 글로벌 활약상을 영상으로 소개하는 전시존과 관람객의 오감을 자극하는 참여존으로 운영됐다. 참여 프로그램 중에서도 중독적인 비트에 맞춰 피코프렌즈의 이름을 외치는 ‘리듬게임 챌린지’가 큰 인기를 모았다. 긴박한 박자를 맞추려다 발음이 꼬이거나 엇박차를 타는 관람객의 모습에 박장대소하는 등 유쾌한 분위기가 이어졌다.

뽑기 게임과 함께 진행된 ODA 퀴즈 이벤트는 다소 어려울 수 있는 국제개발협력 개념을 시각적으로 재밌게 풀어냈다는 평을 받았다. 관람객 개개인의 업무 성향을 분석해 피코프렌즈 캐릭터와 연결해 주는 팀플 유형 테스트도 MZ 세대의 트렌드와 맞물려 큰 호응을 얻었다. 이날 이벤트 상품으로 증정된 피코프렌즈 보조배터리와 핫팩 등 한정판 굿즈와 협력국 간식은 모두 소진이 될 정도로 뜨거운 인기를 끌었다.

현장을 찾은 신희지씨(24세)는 “공공기관 캐릭터라고 해서 딱딱할 줄 알았는데, 세계관이 탄탄하고 디자인이 귀여워 놀랐다”며 “게임을 하면서 우리나라가 ODA를 통해 여러 나라와 함께 성장해 가며 든든한 파트너가 되어 주고 있다는 점을 자연스럽게 알 수 있어서 유익했다”고 소감을 전했다.

피코프렌즈는 지난해 ‘2025 대한민국 캐릭터 어워즈’ 대상, ‘2025 대한민국 지자체·공공캐릭터 페스티벌 이벤트 혁신상’을 휩쓸고, 카카오톡 이모티콘 배포 시작 17분 만에 완판 기록 등을 세우며 강력한 팬덤을 형성해 왔다. 이번 페어 참여는 온‧오프라인 인기를 다시 한번 입증하는 계기가 됐다.

코이카 홍보실 박다슬 홍보관은 “‘일반 국민 분들께는 다소 생소할 수 있는 ODA를 캐릭터의 귀여움으로 이렇게 통역할 수 있구나’ 현장에서 실감했다”며 “앞으로도 피코프렌즈를 매개체로 국제개발협력의 가치가 일상 속 우리의 이야기로 스며들 수 있도록 더 노력해 나가겠다”고 밝혔다.

