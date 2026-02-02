'만약에 우리' 4주 연속 1위…'신의악단' 100만 넘기나

영화 '만약에 우리'가 4주 연속 주말 박스오피스 정상을 달렸다. '신의악단'은 꾸준히 관객을 끌어모으며 90만 관객을 넘겼다.

'만약에 우리'는 1월30일~2월1일 17만9740명(영화진흥위원회 기준)이 봐 주말 박스오피스 1위를 지켰다. 누적 관객수는 232만명이다.

다만 '만약에 우리'가 250만명을 넘기는 쉽지 않아 보인다. 오는 4일엔 설 연휴를 겨냥한 첫 번째 영화 '왕과 사는 남자'가 공개된다. 2일 오전 8시 현재 예매 순위를 보면 '왕과 사는 남자'는 예매 관객수 약 9만5000명으로 1위이고, '만약에 우리'는 약 1만명으로 6위까지 내려가 있다.

'만약에 우리'는 옛 연인 은호와 정원이 한국행 비행기에서 우연히 만나게 되고, 함께했던 지난 시절을 돌아보면서 벌어지는 이야기를 그린 로맨스물이다. 구교환이 은호를, 문가영이 정원을 연기했다. '82년생 김지영'(2019)을 만든 김도영 감독이 연출했다. 원작은 중국 스타 배우 저우동위가 주연한 영화 '먼 훗날 우리'(2018)다.

'신의악단'은 같은 기간 14만8340명이 봐 2위를 유지했다. 누적 관객수는 93만명이다. '신의악단'은 일일 박스오피스 기준 지난 1일엔 '만약에 우리'를 제치고 박스오피스 1위(6만5766명)에 오르는 등 뒷심을 보여주고 있다.

이 영화는 대북 제재로 돈줄이 막혀버린 북한 체제를 배경으로 국제 사회 2억 달러 지원을 얻기 위해 보위부가 당 명령을 받아 가짜 찬양단을 만들면서 벌어지는 이야기를 그린다. 박시후·정진운·태항호·윤제문·기주봉 등이 출연했고, 김형협 감독이 연출했다.

다만 '신의악단' 역시 '만약에 우리'와 마찬가지로 '왕과 사는 남자' 등 설 연휴 영화가 개봉하면 순위가 떨어질 거로 예상된다.

이밖에 주말 박스오피스 순위는 3위 '아바타:불과 재'(6만6680명·667만명), 4위 '신비아파트 10주년 극장판:한 번 더, 소환'(3만4884명·29만명), 5위 '직장상사 길들이기'(3만4266명·5만명) 순이었다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지