6조원 넘게 팔린 로또의 역설… ‘인생 역전’ 옛말, 당첨금은 왜 줄었나

병오년 새해 첫날인 지난달 1일 서울 시내 한 복권판매점 앞에서 복권을 구매하기 위해 줄을 서고 있다. 뉴시스

로또 판매액이 사상 처음 6조원을 돌파하며 역대 최대치를 경신했지만, 정작 1등 평균 당첨금은 20억원 턱걸이 수준으로 쪼그라들며 ‘로또의 역설’이 현실화하고 있다.

2일 발표된 복권 수탁 사업자 동행복권의 통계에 따르면 지난해 로또복권 판매액은 전년보다 4.6% 늘어난 6조2001억원을 기록했다. 2002년 로또 판매가 시작된 이래 연간 판매액이 6조원을 넘어선 것은 이번이 처음이다. 2003년 당시 한 게임당 2000원이었던 시절의 인기를 넘어 1000원 시대의 새로운 정점을 찍은 셈이다.

복권위원회는 이러한 판매 액수의 변화가 경기 상황에 좌우되기보다는 대체로 경상성장률과 연동되는 경향이 있다고 설명한다. 여기에 신상품 출시나 복권 제도의 변화, 코로나19와 같은 외부 변수가 복합적으로 영향을 미친 결과로 보고 있다.

주목할 점은 판매액과 당첨금의 대조적인 흐름이다. 로또는 판매액의 일정 비율을 당첨금으로 분배하기 때문에 판매액이 늘면 당첨금 총액도 커진다. 하지만 지난해 1등 평균 당첨금은 20억6000만원을 기록하며 2002년을 제외하면 역대 최소 수준에 그쳤다. 2022년 25억5000만원, 2023년 23억7000만원에서 계속해서 하향 곡선을 그리고 있다.

이러한 현상은 로또의 구매 참여자가 많아질수록 당첨자가 나올 확률도 함께 높아지는 구조 때문이다. 실제로 지난해 1등 당첨자는 812명으로 전년의 763명보다 크게 늘었다. 전체 당첨금 파이는 커졌지만 이를 나누는 인원이 더 큰 폭으로 증가하면서 개개인이 가져가는 몫은 줄어든 것이다.

실제 수령액을 따져보면 체감 당첨금은 더 낮아진다. 현재 20억원의 당첨금에서 세금을 제외하면 실제 손에 쥐는 금액은 약 14억원 수준이다. 최근의 부동산 가격 등 물가 수준을 고려할 때 과거처럼 한 번의 당첨으로 완벽한 인생 역전을 기대하기는 쉽지 않다는 목소리가 나오는 이유다.

한국조세재정연구원이 실시한 설문조사에 따르면 로또 1등 당첨금에 만족한다는 답변은 45.3% 수준이었다. 불만족한다고 답한 이들이 희망하는 적정 당첨금은 평균 52억2000만원으로 집계되어 실제 당첨금과의 간극을 보였다. 특히 1128회차처럼 63명의 당첨자가 동시에 쏟아져 1인당 4억여원에 그치는 사례도 발생하고 있다.

로또 도입 이후 지금까지 배출된 1등 당첨자는 총 1만153명으로 1만명 선을 돌파했다. 당첨 방식별로는 기계가 번호를 정해주는 '자동' 방식이 65.9%로 가장 많았고 본인이 직접 번호를 고르는 '수동'이 31.3%를 차지했다. 로또는 이제 거액의 자산 형성 수단이라는 의미를 넘어 많은 이들이 가볍게 즐기는 일상의 보편적인 문화로 자리 잡고 있다.

