트럼프 “세계 최고 높이 개선문 원해”… 250피트에 꽂힌 이유는?

“도널드 트럼프 대통령이 워싱턴에 들어설 개선문인 ‘독립문’을 250피트(약 76m) 높이로 세우려는 구상에 집착하고 있다.”

미 일간 워싱턴포스트(WP)가 31일(현지시간) 소식통을 인용해 트럼프 미국 대통령의 개선문 건설 계획을 전하며 이같이 보도했다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 1월 31일(현지시간) 플로리다주 웨스트팜비치 국제공항에 도착해 에어포스원에서 내린 뒤 주먹을 쥐어 보이고 있다. 팜비치=로이터연합뉴스

개선문은 미국 건국 250주년을 기념하는 트럼프 행정부 주요 프로젝트 중 하나로, 수도 워싱턴의 명물인 링컨 기념관과 알링턴 국립묘지 사이 회전교차로 ‘메모리얼 서클’ 쪽에 세워질 계획이다.

트럼프 대통령은 지난해 123피트(약 37ｍ), 165피트(약 50ｍ) 높이의 개선문 건립안을 검토했으나, 결국 더 높은 250피트로 마음이 기울었다고 소식통들은 전했다.

워싱턴 방문자들에게 강렬한 인상을 주려면 압도적으로 높아야 하며, 건국 250주년을 기념하기에도 250피트가 적절하다고 판단한다는 것이다.

트럼프 대통령은 이날도 기자들에게 개선문 높이와 관련해 “나는 그것이 모든 것 중에서 가장 큰 것이 되길 바란다”면서 “우리는 가장 크고 강력한 국가”라고 강조했다.

워싱턴 개선문의 모델인 파리 개선문은 164피트(약 50ｍ), 세계에서 가장 높은 아치 모양 기념물인 멕시코시티 혁명기념탑은 220피트(약 67ｍ)다. 트럼프 대통령의 구상대로 250피트짜리 개선문이 세워진다면 세계 최고 높이의 개선문이 될 수 있다.

프랑스 파리의 개선문. 게티이미지

하지만 일부 전문가들은 거대 건축물이 들어설 경우 알링턴 국립묘지에서 링컨 기념관을 바라보는 시야가 가려지고, 국립묘지 내 건축물인 알링턴 하우스를 인형 집처럼 작게 보이게 하는 등 경관 문제를 야기할 것으로 우려하고 있다.

트럼프 대통령은 최근 언론 인터뷰에서 두 달 안에 개선문 건설을 시작하고 싶다고 했지만, 최종 건축 계획이 나오지 않은 점을 감안할 때 조기 착공 가능성은 작다고 WP는 전했다.

개선문 건축비는 아마존과 구글, 록히드마틴 등 대기업들이 백악관에 낸 기부금으로 충당된다.

