영남권 제외 대부분 與 우세… 중도·무당층 표심 최대 변수 [창간37-여론조사]

6·3 전국동시지방선거를 4개월 앞두고 여야 후보 지지세가 오차범위 내에서 맞서는 것으로 여론조사 결과 나타났다. 3일 예비후보 등록이 시작되면서 지방선거 레이스의 막이 오르는 가운데, 초기 판세는 여야 간 팽팽한 접전을 벌이고 있는 모습이다. 다만 판단을 유보하고 있는 유권자의 비율도 5명 중 1명꼴로 나타나 이들의 한 표가 구도를 결정지을 것으로 보인다.

정부가 설 명절을 앞두고 역대 최대 규모인 27만t 규모의 성수품을 공급하는 한편 농·축·수산물 할인 지원에 910억원을 투입하기로 했다. 지난달 28일 서울의 한 전통시장이 장을 보러 온 시민들로 북적이고 있다. 1일 세계일보와 한국갤럽의 설문에 따르면 전체 응답자 중 32%가 6월 지방선거에서 민생·경제를 가장 중요한 분야로 꼽는 등 살림살이에 대한 유권자들의 관심이 높았다. 연합뉴스

◆‘여당 당선’ 44% VS ‘야당 당선’ 39%



1일 세계일보가 한국갤럽에 의뢰한 여론조사에서 6·3 지방선거와 관련해 ‘여당 후보가 많이 당선되어야 한다’고 응답한 유권자는 전체의 44%로 조사됐다. ‘야당 후보가 많이 당선되어야 한다’는 응답은 39%로 오차범위(±3.1%포인트) 내였다. ‘모름·응답거절’을 택한 유권자도 17%에 달해 이들의 선택에 따라 향후 판세가 요동칠 가능성도 제기된다.



세대별로 보면 18∼29세 응답자 29%가 ‘여당 후보’를, 45%가 ‘야당 후보’를 지지한 반면, 40대에서는 59%가 여당 후보, 23%는 야당 후보가 많이 당선돼야 한다고 답했다. 보수층 지지세가 강한 70대 이상에서는 여당 후보 37%, 야당 후보 50%로 조사됐다.



지역별로는 보수·진보 진영이 나뉘는 영·호남에서 여야 후보 지지도가 가장 뚜렷하게 갈렸다. 광주·전라 지역의 경우 여당 후보가 많이 당선돼야 한다는 응답이 65%를 기록해 야당 후보가 많이 당선돼야 한다는 21%보다 세 배 넘게 많았다. 반면 대구·경북(TK)에서는 야당 후보가 많이 당선돼야 한다고 답한 응답자는 25%에 그쳤으며, 57%는 여당 후보가 많이 당선돼야 한다고 답했다.

◆영남권 제외하고 ‘여당 후보’ 당선 선호



이번 여론조사에서는 영남권을 제외한 대부분 지역에서 여당 후보가 야당 후보보다 많이 당선돼야 한다는 응답이 우세한 것으로 나타났다. 가장 주목되는 곳은 6·3 지방선거의 주요 접전지로 꼽히는 서울이다. 서울에서는 여당 후보가 많이 당선돼야 한다는 응답이 46%로, 야당 후보가 많이 당선돼야 한다고 답한 40%를 6%포인트 앞섰다. 이는 지난해 10월 세계일보와 갤럽이 실시한 여론조사에서 같은 질문에 대해 여당 후보 42%, 야당 후보 43%로 야당이 근소하게 앞섰던 결과가 뒤집힌 것이다.



캐스팅보터 지역인 수도권과 충청권에서도 여당 후보 지지세가 야당 후보 지지세를 앞섰다. 인천·경기의 경우 여당 후보가 많이 당선돼야 한다는 응답은 44%, 야당 후보가 많이 당선돼야 한다는 응답은 39%로 조사됐다. 대전·세종·충청에서는 여당 후보가 47%, 야당 후보가 33%였다. 부산·울산·경남(PK)에서는 여당 후보가 많이 당선돼야 한다는 응답은 40%, 야당 후보가 많이 당선돼야 한다는 응답은 42%로 나오며 오차 범위 내에서 치열한 경합을 벌였다. 지방선거 국면이 본격화하면 여야는 이 같은 지역별 판세를 분석해 유리한 지역에서는 우위를 굳히고, 접전 또는 열세 지역에서는 전략적 대응에 나설 것으로 보인다.

6·3 지방선거의 최대 변수로 지목되는 중도층과 무당층의 선택은 엇갈렸다. 중도층은 여당 후보를, 무당층은 야당 후보를 선호하는 경향을 보였다. 자신의 정치성향을 중도로 택한 응답자 중 46%는 여당 후보가 많이 당선돼야 한다고 선택했으며, 36%는 야당 후보가 많이 당선돼야 한다고 했다. ‘지지정당이 없는’ 무당층의 경우 여당 후보 24%, 야당 후보 35%를 지지하는 것으로 집계됐다.



이번 조사는 지난달 29일부터 30일까지 이틀 동안 전국 만 18세 이상 남녀 1010명을 대상으로 무선전화 인터뷰 방식으로 진행했다. 표본오차는 95% 신뢰 수준에서 ±3.1%포인트, 응답률은 13.7%다. 더 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.

