“모낭 세포 노화 92% 줄었다”…KAIST 모자형 탈모 치료기 개발

모자처럼 일상에서 가볍게 쓸 수 있는 탈모 치료 기기가 개발됐다. 천처럼 부드러운 직물 기반 유기발광다이오드(OLED)를 모자 형태로 구현한 이 치료기기는 탈모 핵심 원인인 모낭 세포 노화를 92%까지 억제하는 효과를 보였다.

한국과학기술원(KAIST·카이스트) 전기및전자공학부 최경철 교수 연구팀과 홍콩과학기술대 윤치 교수팀은 직물처럼 유연한 모자 형태의 착용 기기에 특수 OLED 광원을 적용한 탈모 치료 기술을 개발했다고 1일 밝혔다.

기존 탈모 치료용 광기기는 딱딱하고 무거운 헬멧형 구조로 제작돼 사용 환경이 실내로 제한되고 발광다이오드(LED)나 레이저 기반 점광원(작은 점에서 빛을 냄) 방식이어서 두피 전체에 균일한 광치료를 하기 어려웠다.

직물 기반 근적외선 OLED 모자를 이용한 광 치료 모식도. 카이스트 제공

연구팀은 넓은 면 전체에서 고르게 빛을 방출하는 면(面) 발광 OLED를 탈모 치료에 적용했다. 천(직물)처럼 유연한 소재의 ‘근적외선(NIR) OLED’를 모자 안쪽에 넣어 광원이 두피 굴곡에 맞춰 자연스럽게 밀착되도록 설계, 광 자극이 두피 전반에 균일하게 전달될 수 있도록 했다.

탈모 진행의 핵심 원인으로 꼽히는 모낭 세포 노화 억제도 높아졌다. 인간 모유두세포를 이용해 실험한 결과 기존 적색광보다 근적외선 OLED 조건에서 약 92% 수준의 세포 노화 억제 효과가 확인됐다.

최경철 교수. 상단 조그만 사진은 1저자인 조은해 박사. 카이스트 제공

최경철 교수는 “앞으로 안전성과 효과를 검증하는 전임상 연구를 진행해 실제 치료로 이어질 수 있도록 하겠다”고 말했다. 연구결과는 국제 학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈’ 온라인판 최신호에 게재됐다.

