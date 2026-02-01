BTS 투어 ‘중국’ 제외…“한한령 해제 쉽지 않아, 완화까지 최소 5년 전망”

멤버 전원이 병역 의무를 마치고 ‘완전체’로 돌아오는 방탄소년단(BTS)의 월드 투어 일정에 중국 본토 공연이 포함되지 않은 것을 두고 중국의 ‘한한령’(한류 제한령) 완화가 어려울 것이라는 전망이 나왔다.

싱가포르의 중국어 매체 연합조보는 1일 BTS가 최근 전 세계 30여 도시에서 대규모 투어를 예고하면서도 중국 본토를 제외한 점에 주목하며 한국 문화 콘텐츠에 대한 중국의 제한 조치가 여전히 유효하다고 보도했다. 중국은 한한령의 존재를 공식적으로 인정하지 않고 있지만 2016년 한국의 사드(THAAD·고고도미사일방어체계) 배치 이후 한국 연예인과 콘텐츠의 중국 진출은 제한됐다. 이에 K팝 가수들의 공연은 홍콩·마카오 등에서만 진행할 수 있었다.

그룹 방탄소년단(BTS); 빅히트뮤직 제공

전문가들은 최근 한·중 관계가 점진적으로 개선되고 있음에도 한한령의 단기간 전면 해제 가능성에는 신중한 시각을 보였다. 화둥사범대 커뮤니케이션학부 우창창 부교수는 “중·한 정상의 상호 방문이 대외 정책 변화에 대한 추측을 불러왔지만, 중국이 즉시 규제를 완화할지 여부는 판단하기 어렵다”고 말했다.

중국 내 여론 역시 변수로 지목됐다. 사드 배치에 따른 반감과 문화·역사 문제를 둘러싼 민족주의 정서가 여전히 존재하는 만큼 중국 당국이 문화 개방에 신중할 수밖에 없다는 분석이다. 호주 맥쿼리대 미디어 학자 사라 키스는 “한한령이 해제된다면 한국문화산업에 분명한 호재가 될 것”이라면서도 “중국이 실질적 이익을 얻을 수 있을지는 관광·브랜드 협업 등 자국 산업 발전과 얼마나 직접적으로 연계되느냐에 달렸다”고 설명했다. 그는 이어 “중국이 이 비공식 제한을 점진적으로 완화할 가능성이 있지만 그 과정은 매우 더딜 것”이라며 “한국 연예인들이 과거와 같은 수준으로 중국에서 활동을 회복하기까지는 약 5년가량 걸릴 수 있다”고 내다봤다.

한류 스타들의 정치적 입장 역시 공연 허용 여부를 결정한 중요한 기준이 될 것이라는 예상도 나왔다. 우 부교수는 “한류 연예인의 중국 공연이 허용된다면 정치적 입장이 기본적인 고려 요소가 될 것”이라며 “대만·홍콩 독립 등을 주장하는 경우라면 중국에서 콘서트를 할 생각을 하지 말아야 한다”고 주장했다.

