글로벌 철강경기 불황 속 포항지속성장시민위원회 공식출범… 각계각층 참여한 시민단체

글로벌 철강경기 불황속에 포항의 지속성장 전략을 시민 주도로 모색하는 새로운 시민단체가 공식 출범했다.

포항지속성장시민위원회은 지난달 30일 포항시 북구 포은중앙도서관 어울마당에서 창립대회를 열고 공식 출범을 선언했다고 1일 밝혔다.

포항지속성장시민위원회는 지난달 30일 창립대회를 갖고 기념촬영을 하고 있다. 포항지속성장시민위원회 제공

행사에는 창립위원과 시민 등 200여 명이 참석했다.

창립대회는 경과보고와 창립선언문 발표를 시작으로 임원 선출, 정관 채택, 대표 인사말과 축사, 로고와 캐릭터 소개, 창립기념 특강, 6개 분과위원회의 사업계획과 비전 발표 등의 순으로 진행됐다.

공동위원장에는 강창호 전 포항시개발자문위원회 연합회장과 김윤순 전 영덕교육지원청장이 선임됐다.

부위원장단에는 김승유 민주평통자문회의 포항시위원장을 비롯 주지홍 남광건설 대표, 장종용 전 포항시 북구청장, 안혜정 전 선린대 부총장, 지홍선 ㈜지홍선커뮤니케이션즈 대표, 이정미 성운대 사회복지심리과 교수, 최주화 한국소기업총연합회 경북(포항)지회장 등 7명이 이름을 올렸다.

사무국장에는 유길주 ㈜한국산림엔지니어링 대표, 사무차장에는 황홍섭 Delight Food 대표가 각각 임명됐다.

고문에는 이대공 애린복지재단 이사장이, 자문단에는 배용재·금태환 변호사, 차형준 포스텍 석좌교수, 홍원기 포스텍 교수, 김재홍 전 포항상공회의소 사무국장, 박외근 전 포항대학 교수 등이 위촉됐다.

장종용 준비위원장(전 포항시 북구청장)은 경과보고에서 “포항의 주요 현안을 시민들에게 알리고 실질적인 장·단기 발전 전략을 제시하는 역할을 하겠다”며 “출범은 100여 명 규모지만, 앞으로 특히 젊은 세대의 참여를 대폭 확대해 나갈 방침”이라고 밝혔다.

김윤순 공동위원장과 강창호 공동위원장은 인사말을 통해 “포항 산업 전반에 위기 신호가 켜진 상황에서 시민들과 해법을 함께 고민하기 위해 시민단체를 만들었다”며 “포항시 발전에 기여하는 것을 목표로 한다”고 설립 취지를 설명했다.

강창호 포항지속성장시민위원회 공동위원장이 인사말을 하고 있다.

포항지속성장시민위원회는 이날 6개 분과위원회의 사업계획과 비전을 공개했다.

발표는 기획홍보분과가 제작한 비전 영상을 시작으로 교육복지환경(위원장 남미란), 문화관광·도시디자인(위원장 손을준), 미래에너지산업(위원장 권혁원), 바이오생명산업(위원장 도형기), 시민소통상공(위원장 오훈식), 기획·홍보 분과(위원장 주성균) 등의 순으로 진행됐다.

공식행사 후 포항 출신 이대환 작가를 초청, 창립기념 특강도 가졌다.

이날 이 작가는 “포항은 포스코와 함께 포스코를 넘어서는 지속성장의 길을 열어가야 한다”고 강조했다,

그는 “지난 몇 년간 포항시는 철강, 인공지능(AI), 이차전지소재, 바이오·생명산업, 해양, 관광 등 지속성장의 기반과 비전을 어느 정도 마련했다”면서 “현 시점에서 가장 중요한 부분은 포항시민이 위기 상황을 인식하고 어떻게 지속성장을 일궈내야 하는 가를 시민들과 함께 공유하는 것"이라고 말했다.

이 작가는 그 해답으로 ‘새로운 시민의식’을 제시하고, 그것이 제대로 작동할 때 포항이 지속가능한 도시로 우뚝 설 수 있을 것이라고 전망했다.

