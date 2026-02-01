강원경찰청, ‘전국 최초’ 기동대 민생치안 현장에 집중 배치

강원경찰청이 범죄예방 등 도민 안전과 다가오는 설 명절 치안유지를 위해 오는 2일부터 강원경찰 모든 기동대 가용경력을 민생치안 최일선인 지구대∙파출소에 집중배치한다고 1일 밝혔다.

이번 배치는 강력범죄, 생활밀착형 범죄 등에 대해 주민안전을 강화해 달라는 도민들의 의견을 적극 수용하고 민생치안 역량 강화라는 국정기조에 맞춰 추진됐다.

강원경찰청 전경. 강원경찰청 제공

전국 최초로 치안수요가 많은 지구대∙파출소에 기동대 경력을 선도적으로 배치함으로써 지역경찰과 함께 112신고 대응, 가시적 예방순찰 등 범죄예방∙대응역량을 대폭 강화할 방침이다.

또 112신고 등 빅데이터, 지역경찰 인력 등을 분석해 원주 단계, 춘천 남부, 강릉 동부 등 7개 경찰서 27개 지구대∙파출소에 배치∙운용할 예정이다.

이에 따라 지역경찰은 현재 1748명에서 1890명으로 142명(7.58%) 증원 효과가 나타날 전망이다.

일선 지역경찰은 그간 경찰관 부족으로 현장 부담이 컸다. 아울러 잦은 야간 자원 근무로 피로도가 누적되어 왔다. 지역경찰들은 이번 조치와 관련해 "현장대응이 한층 원활해지고 인력난 해소에도 큰 도움이 될 것’이라며 긍정적인 반응을 보였다.

최현석 강원경찰청장은 "국민안전을 위한 법질서 확립 및 민생치안 역량 강화라는 국정기조에 맞춰 선제적으로 경찰력의 운영 패러다임을 전환, 도민들이 보다 더 안전하게 지낼 수 있도록 현장중심 치안활동을 적극 전개하겠다"고 강조했다.

이외에도 최 청장은 부임 후 중복된 임무를 수행하던 일반당직제를 폐지해 당직비 약 4천만원을 절감, 인력 낭비를 막고 당직 휴무로 발생하는 업무 공백을 최소화하는 등 성과를 내고 있다. 절감한 예산을 수사 출장비로 활용하며 비효율적인 제도 개선에도 힘쓰고 있다.

