오타니, 이번 WBC는 투수 안한다… 지명타자로만 출전

2023년 월드베이스볼클래식(WBC)에서 투수와 타자로 모두 맹활약하며 일본야구대표팀을 우승으로 이끌었던 ‘이도류’ 오타니 쇼헤이(31·로스앤젤레스 다저스)가 이번 WBC는 지명 타자로만 출전한다.

다저스 데이브 로버츠 감독은 1일 오타니가 다음 달 개막하는 WBC에서 마운드에 오르지 않기로 결정했다고 밝혔다. 오타니는 2023년 WBC에서 투수로 3경기에 등판, 2승 1세이브, 평균자책점 0.72로 눈부신 호투를 펼쳐 우승을 이끌었다. 미국과의 결승전에서 마이크 트라우트(로스앤젤레스 에인절스)를 삼진으로 잡아내고 경기를 매조진 장면은 지난 대회 하이라이트였다.

그러나 오타니는 그해 MLB 정규시즌에서는 23경기 10승 5패, 평균자책점 3.14를남긴 뒤 팔꿈치 부상으로 수술대에 올랐다. 2023 WBC에서 타자로는 7경기에 나와 타율 0.435(23타수 10안타), 1홈런, 8타점, OPS(출루율+장타율) 1.345로 활약했던 오타니는 이번 WBC에서는 타격에 집중한다.

MLB닷컴은 “오타니는 MLB 정규시즌 개막에 맞춰 투수로 등판할 준비를 마칠 것”이라고 전망했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지