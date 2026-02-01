“환기하기엔 너무 추워”…가전업계, ‘집콕’ 공기질 잡는 기술 전쟁

소비자들의 고민을 해결하기 위해 가전업계가 ‘똑똑한’ 공기 관리 솔루션을 들고 나왔다. 단순히 먼지만 거르는 수준을 넘어 따뜻한 온풍을 불어넣거나, 물통 비울 걱정 없는 대용량 제습 기능까지 더하며 겨울철 실내 환경의 질을 한 차원 높이고 있다.

코웨이 제공

1일 업계에 따르면 코웨이는 최근 청정 공기에 따뜻한 온풍을 더한 '히티브 온풍 공기청정기'를 선보였다.

코웨이 히티브 온풍 공기청정기는 고효율 세라믹 발열체를 탑재해 실내 공간을 신속하게 데우는 제품이다.

즉각적인 발열이 가능해 실내 온도를 약 5도 높이는 데 4분이 소요된다. 희망 온도는 16℃부터 35℃까지 자유롭게 설정할 수 있다.

3단계 맞춤 온도(25℃·30℃·35℃)로 간편하게 사용하거나 휴대전화 앱을 통해 1도 단위로도 세밀하게 조절할 수 있다.

입체 순환 회전 시스템을 적용해 공간 케어 효율도 높였다. 중앙 홀을 통해 전면과 후면 양방향으로 바람을 내보내며 180도 회전해 집안 곳곳으로 깨끗한 공기를 내보낸다.

0.01μm(마이크로미터) 크기의 극초미세먼지를 99.9% 이상 제거하며 부유 세균, 곰팡이, 바이러스 및 생활 속 냄새까지 잡아준다.

주거 환경에 따라 맞춤형 공기 관리를 제공하는 에어매칭필터가 탑재돼 △펫필터 △알레르겐필터 △메시먼지집중필터 △이중탈취필터 중 하나를 선택할 수 있다.

내외 인증으로 신뢰성도 인정받았다. 실내 공기 속 미세플라스틱 제거 성능을 인정받아 공인시험기관인 KOTITI시험연구원으로부터 '실내 공기청정기 부유 미세플라스틱 저감 인증'을 획득했다.

또한 영국알레르기협회로부터 인증을 획득하며 알레르겐 유발 물질 제거 성능을 입증했다.

청호나이스는 최근 신제품 공기청정기 '클린업'을 내놨다. 클린업은 가정, 사무실, 운동시설, 매장 등 최대 100㎡의 넓은 공간까지 사각지대 없이 공기를 청정할 수 있도록 설계된 제품이다.

양면에서 오염공기를 빠르게 흡입하고 상∙좌∙우 3방향으로 청정 공기를 토출해 공간 구석구석까지 보다 빠르고 효율적으로 청정한다.

공기청정 성능도 뛰어나다. 프리필터와 듀얼플러스필터(집진+탈취)로 구성된 '3 Layer 필터 시스템'을 적용해 애완동물 털, 꽃가루, 이불먼지 등 큰 먼지는 물론, 새집증후군 유발물질과 초미세먼지까지 효과적으로 제거한다.

필요와 환경에 따라 4가지 운전 모드를 설정할 수 있다. AUTO 모드는 실내 공기질을 감지해 자동으로 풍량을 조절하고 터보 모드는 최대 풍량으로 20분간 강력하게 청정한다.

정음 모드는 최저 풍량으로 조용한 운전을 지원하며 수동모드는 풍량 버튼을 통해 1~4단계까지 직접 선택해 사용할 수 있다.

사용자 편의성도 신경을 썼다. 필터 커버가 열리면 '커버열림' 표시등과 부저음이 즉시 작동해 사용자가 이상 상황을 빠르게 인지할 수 있도록 돕는다. 오작동이나 어린이·반려동물에 의한 실수도 예방해 안전한 사용 환경을 제공한다.

하이브리드 히든휠을 적용, 간편하게 이동할 수 있으며 사용 중에도 흔들림 없이 안정적으로 사용이 가능하다. 실내 공기질은 실시간 감지해 4단계 컬러로 표시함으로써 현재 공기 상태를 직관적으로 확인할 수 있다.

경동나비엔은 사계절 공기질 관리가 가능한 '제습 환기청정기 매직플러스'를 출시했다.

경동나비엔의 제습 환기청정기 매직플러스는 실내 온도의 변화 없이 사람이 가장 쾌적하게 느끼는 40~60%의 상대습도를 지속적으로 유지하도록 돕는 제품이다.

핵심 기술은 '듀얼 제습'으로 1차로 냉매를 활용해 공기 중 습기를 수증기로 응결시키고(냉각 제습), 2차로 고분자 제습 소재가 적용된 로터(회전체)로 습기를 흡착하는(데시컨트 제습) 2가지 방식을 함께 사용한다.

이 덕에 온도의 변화 없이 습도만 관리하는 쾌적 제습이 가능하다.

소비자의 편의성도 높다. 실내 전체에 연결된 디퓨저로 습도를 관리하기 때문에 방이나 거실로 제품을 옮겨 다닐 필요 없이 28L의 대용량 제품인 제습 환기청정기 한 대로 집안 전체의 공기를 관리할 수 있다.

자동 배수 시스템을 갖춰 물통을 매번 비워야 하는 기존 제습기의 번거로움을 해결했다.

여기에 미세먼지와 유해가스는 물론, 실내 습도와 세균, 바이러스까지 관리하며 사계절 내내 쾌적한 공기를 유지한다.

실내의 오염된 공기는 외부로 배출하며 그 과정에서 고성능 제습로터를 통해 냉난방 에너지를 각각 88%, 79%나 회수하여 에너지 절감에 기여한다. 외부의 공기는 5단계의 청정 필터 시스템으로 깨끗이 걸러 실내에 신선한 상태로 공급한다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지