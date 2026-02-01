“이러니저러니 해도 역시 내 편은 가족뿐”...미혼남녀 결혼 의향 2년째 ‘우상향’

“결혼해서 뭐 하나” 싶다가도, 혼자 견뎌야 하는 내일이 문득 두려워지는 순간이 있다. 집값은 치솟고 삶의 무게는 여전히 무겁지만, 역설적이게도 그 불안함이 청년들을 다시 ‘가족’이라는 울타리로 이끌고 있는 모양새다.

실제 설문조사에서도 결혼에 대해 마음을 여는 미혼 남녀가 2년 연속 늘어났다는 결과가 나왔다.

인구보건복지협회는 전국 만 20∼44세 남녀 2050명을 대상으로 지난해 9월 실시한 제3차 국민인구행태조사 결과를 1일 발표했다.

이에 따르면 미혼 남녀 모두에서 '결혼 의향이 있다'고 답한 비율은 전년에 이어 이번에도 소폭 상승했다. 미혼 남성의 결혼 의향은 전년 58.5%에서 60.8%로, 미혼 여성은 44.6%에서 47.6%로 올랐다.

결혼 의향이 없거나 망설이는 중이라고 답한 이들은 그 이유로 남성의 경우 '비용 부담'(24.5%)을, 여성은 '기대에 맞는 상대방 없음'(18.3%)을 가장 많이 꼽았다. 출산 의향이 있다고 답한 비율 또한 4개 집단 모두에서 조금씩 올랐다.

미혼 남성의 경우 62.0%로 전년보다 3.6%포인트(p) 높아졌고 미혼 여성은 1.7%p 높아진 42.6%였다. 기혼 남성은 32.9%, 기혼 여성은 24.3%로 각각 전년 대비 2.8%p, 2.3%p 올랐다.

집단별 평균 기대 자녀 수는 기혼 남성(1.69명), 기혼 여성(1.67명), 미혼 남성(1.54명), 미혼 여성(0.91명) 순으로 나타났다.

출산 의향이 없거나 망설인다고 답한 이들은 그 이유로 대부분 '경제적 부담'을 꼽았으나, 집단별로 보면 미혼 여성 집단에서만 '태어난 자녀가 행복하지 않을 것 같아서'라고 답한 비율이 가장 높았다.

