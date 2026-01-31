정찬성 "아내와 첫 만남때 여자친구 있었다"…과거 연애사 폭로

JTBC '예스맨'

'코리안 좀비' 격투기 선수 정찬성이 JTBC '예스맨'에서 과거 연애사를 깜짝 공개한다.

정찬성은 오는 31일 방송되는 JTBC '예스맨'에 합류해 강력한 로우킥을 선보이며 등장부터 강력한 존재감을 드러낸다.

그는 "1등하러 왔습니다"라는 포부와 함께 UFC 타이틀 매치 경기에서 7초만에 KO 승을 거둔 경험을 밝힌다.

진행자 서장훈은 "정찬성의 로우킥을 맞고 버티면 점수를 주겠다"는 제안을 내거는데, 여기에 전 수영 국가대표 선수 박태환이 나선다.

하지만 로우킥 유경험자에 뛰어난 피지컬을 지닌 박태환도 정찬성의 로우킥을 맞고 나자 "꼬리뼈가 입으로 나오는 줄 알았다"고 고통을 호소한다.

이외에 또 다른 예스맨들도 로우킥 맞기 도전에 나서는데, 과연 동양인 최초 UFC 페더급 랭킹 3위를 차지한 정찬성의 킥을 버틸 수 있을지 관심이 집중된다.

한편, 정찬성은 "아내를 처음 만났을 때 여자친구가 있었다"고 밝히며 아슬아슬한 과거 연애사도 깜짝 공개해 모두를 놀래킨다.

JTBC '예스맨'은 스포츠 스타 선수들이 자신의 예능 경쟁력을 검증받는 생존형 예능 서바이벌 프로그램으로 매주 토요일 오후 7시 10분 방송된다.

