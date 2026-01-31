“새 학기 가방부터, 설날 광어까지 다 깎아준다”…유통家 역대급 ‘쩐의 전쟁’

백화점부터 대형마트, 이커머스까지 유통업계가 일제히 지갑 열기에 나섰다. 백팩 신상 팝업부터 반값 광어회까지, 지금 놓치면 아쉬운 알짜 쇼핑 정보를 정리했다.

롯데백화점 잠실점 2층 무신사 스토어. 롯데백화점 제공

31일 유통업계에 따르면 롯데백화점은 본점 지하 1층 코스모너지 광장에서 2월 8일까지 '내셔널지오그래픽'의 신학기 기념 팝업스토어를 선보인다.

다가오는 새 학기를 맞이해 신상품 백팩 라인업을 선보이며 행사 기간 전품목 10% 할인 혜택을 제공한다. 잠실점 2층 키네틱 그라운드에서는 백화점 최초 '무신사 스토어'가 문을 열었다. 오픈 기념 프로모션으로 2월 말까지 롯데월드와 연계해 무신사 스토어 구매 고객에게 롯데월드 입장권 할인 혜택을 준다.

신세계백화점은 올해 신학기 시즌을 맞아 강남점 10층에서 '스쿨더키퍼스' 팝업 스토어를 선보인다. 스쿨더키퍼스는 7∼11세를 대상으로 한 주니어 패션 브랜드로, 이번 팝업을 통해 올봄 신상 제품을 공개한다. 모든 구매고객에게는 시그니처 삭스를 증정하며 제로 백팩 구매 시 키링을 증정한다. 이월상품은 10% 할인한다.

현대백화점 더현대 서울 5층에서 글로벌 가전 브랜드 '다이슨' 팝업스토어가 열린다. 로봇청소기와 공기 청정기 등 대표 상품 일부를 최초 판매가 대비 최대 10% 할인해 판매한다. 판교점 지하 1층에서는 패션브랜드 '캉골' 할인 행사가 열려 가방과 의류 등 패션상품을 최초 판매가 대비 최대 30% 할인해 구매할 수 있다.

이마트는 다음 달 4일까지 '2월 고래잇 페스타'가 진행되는 가운데 주말 특가 행사로 원물 기준 4㎏ 내외의 대형 광어만 활용한 '황제광어회'를 최대 50% 저렴한 가격에 판매한다. 지난해 2월 이후 1년 만에 다시 선보이는 상품으로 이마트 협력 양식어가에서 통상의 양식 기간 2배인 2년 가까이 길러낸 광어다. 계란, 소고기, 파프리카 등 먹거리 특가 행사도 열린다.

롯데마트는 다음 달 4일까지 '밥상 물가 안정 기획전'을 진행한다. 제주 한라봉, 딸기, 밤고구마, 무, 당근 등 고객 수요가 높은 인기 농산물을 합리적인 가격에 선보이고 수산물을 해양수산부와 협업한 수산대전 행사와 카드할인을 통해 평상시보다 저렴한 가격에 만날 수 있다.

홈플러스는 검역과 위생검사, 세척·소독을 거친 '미국산 백색 신선란'을 재고 소진 시까지 국내 마트 단독으로 판매한다. 홈플러스 대표 상품과 단독상품을 합리적인 가격에 판매하는 '홈플 히트상품 위크'가 다음 달 2일까지 진행된다. 다음 달 1일까지는 '한돈 YBD 황금돼지 삼겹살/목심'을 멤버특가로 반값에 판다. 생연어는 40% 할인한다. 홈플러스 PB브랜드 '심플러스' 제품도 합리적 가격에 만나볼 수 있다.

롯데온은 다음 달 10일까지 전통시장 청년상인 판매 촉진을 위한 '한보따리전'을 열고 최대 20% 할인이 가능한 청년상인 특별쿠폰을 지급한다. 또 롯데온 청년상인 기획전에서 상품을 구매한 후 인스타그램 또는 롯데온 구매 상품 리뷰를 업로드해 이벤트를 신청하면 당첨자에게 디지털 온누리상품권 최대 10만원을 선물한다.

11번가는 '광채 피부로 맞이하는 설날'을 주제로 뷰티 상품 기획전을 오는 2월 1일까지 연다. 최대 50% 즉시 할인가격으로 선보이며 31일까지 사용할 수 있는 5천원, 3천원 할인쿠폰도 ID당 2장 발급한다.

컬리는 내달 2일까지 베이커리부터 떡까지 인기 상품을 모은 '컬리에서만 만나는 맛있는 간식' 특가전을 연다. 컬리에서만 만날 수 있는 '컬리온리' 상품을 중심으로 과자와 유제품, 커피·차 등 50여개 상품을 최대 10% 할인 판매한다.

