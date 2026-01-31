“붉은 말의 기운 담은 칵테일부터 79층 일출 조식까지”... 호텔가 신년 특수 ‘활짝’

호텔업계는 저마다의 색깔을 담은 특별한 메뉴와 이벤트로 신년 고객 맞이에 분주한 모습이다. 79층 높이에서 붉게 타오르는 일출을 바라보며 즐기는 우아한 조식부터, 행운을 기원하는 복주머니 모양의 디저트, 역동적인 ‘붉은 말’의 기운을 담은 칵테일까지. 소중한 사람과 함께 새해의 설렘을 만끽할 수 있는 호텔가의 다채로운 신년 프로모션을 한데 모았다.

31일 호텔업계에 따르면 시그니엘 서울은 일출과 함께 서울 도심 전경을 감상하며 하루를 시작할 수 있는 조식 프로모션 '선라이즈 모닝(Sunrise Morning)'을 다음달 17일까지 선보인다.

시그니엘 서울 79층에 위치한 '더 라운지(The Lounge)'는 오전 6시 30분부터 9시까지 두 가지 조식 세트 메뉴를 제공한다.

'선라이즈 모닝 세트(Sunrise Morning Set)'는 클래식 에그 베네딕트(연어·베이컨 중 선택)와 커피 또는 차로 구성됐다. 가격은 5만원이다.

'비에누아즈리 세트(Viennoiserie Set)'는 프렌치 비에누아즈리(크루아상·뺑 오 쇼콜라·프렌치 바게트, 토스트)와 음료로 구성된 메뉴로, 3만9000원에 이용할 수 있다.

또 오전 6시 30분부터 10시까지 조식을 운영하는 모던 프렌치 레스토랑 '스테이(STAY)'는 에그 베네딕트 메뉴를 새롭게 추가했다.

에그 베네딕트는 미쉐린 3스타 야닉 알레노 셰프의 특제 홀랜다이즈 소스에 연어알 토핑을 더해 한층 깊고 섬세한 풍미와 식감을 완성한 것이 특징이다.

스테이의 조식은 매일 두 차례 갓 구운 크루아상과 뺑 오 쇼콜라를 제공하며, 연어 그라브락스, 프렌치 토스트, 아몬드 크루아상, 에그 타르트 등 다양한 프렌치 디저트와 스프레드를 즐길 수 있다.

웨스틴 조선 서울의 조선델리는 새해의 풍요로운 시작을 소망하며 ‘행운 가득 딸기케이크’를 다음달 18일까지 선보인다.

화이트 초콜릿으로 케이크 전체를 감싸고 복주머니와 네잎 클로버를 표현해 행운의 의미를 담았고 제철 딸기를 올린 생크림 케이크로 달콤한 풍미를 선사한다.

또한, 붉은 말의 해 인만큼 말을 형상화한 쿠키가 올라간 ‘틴케이스 쿠키 세트’는 아몬드 튀일, 코코넛튀일, 피넛 버터 쿠키 등 총 11종의 쿠키로 풍성하게 구성됐다.

레스케이프 서울 명동, 럭셔리 컬렉션 호텔 최상층에 위치한 바 ‘마크 다모르’에서는 붉은 말 콘셉트의 신년 칵테일을 새롭게 선보인다.

경오년 ‘붉은 말의 해’에서 영감을 받은 칵테일 ‘레드 후프(Red Hoof)’는 마크 다모르의 헤드 바텐더가 직접 개발했으며 한국 소주와 제철 딸기, 한라봉이 어우러진 이색적인 조합을 담아 한국적인 매력을 뽐내는 것이 특징이다.

또한 모던 차이니스 레스토랑 ‘팔레드 신’에서도 붉은 말의 기운을 담은 다양한 주류 페어링도 즐길 수 있다.

강렬한 붉은 색감을 담은 우량에, 루치 영빈주 등을 비롯해 칵테일 전용 바이주인 우구송을 활용한 우구송 하이볼, 연태 레드 하이볼 등과 함께 중식과의 조화로운 페어링을 경험할 수 있다.

호텔 안다즈 서울 강남은 경오년의 시작과 함께 ‘쇼콜라 누아 돔’을 선보인다.

수석 페이스트리 셰프의 신년 야심작으로, 떠오르는 태양과 둥근 보름달에서 받은 영감을 섬세한 디자인으로 완성했다.

초콜릿 케이크임에도 70% 카카오 함량의 다크 초콜릿을 사용해 지나치게 달지 않은 맛이 특징이며, 커피 가나슈를 필링으로 더해 초콜릿의 진한 풍미와 은은한 쌉쌀함이 조화를 이룬다.

돔을 열면, 안에 있는 카카오빈 모양의 초콜릿 아트가 오브제처럼 자리하여 시선을 사로잡는다.

판매 기간은 오는 3월 8일까지이며, 안다즈 서울 강남 1층 아츠(A’+Z)에서 구매 가능하다.

여의도에 위치한 페어몬트 앰배서더 서울 호텔이 설 명절을 맞아 소중한 이들에게 감사의 마음을 전할 수 있는 프리미엄 설 선물 세트를 선보인다.

페어몬트 서울은 이번 설을 맞아 호텔의 미식 경험과 프리미엄 혜택을 담은 상품권과 선물 컬렉션을 마련했다. ‘페어몬트 앰배서더 서울 상품권’은 올데이 다이닝 레스토랑 스펙트럼에서 2인 식사가 가능한 상품으로, 동서양의 다채로운 미식과 품격 있는 다이닝 경험을 선물할 수 있다.

‘프레스티지 컬렉션’은 세계 최고가 와인으로 알려진 프랑스산 샤또 페트뤼스 5종 빈티지와 프리빌리지 블랙 멤버십 1인권으로 구성됐다. 해당 컬렉션에서는 2007년부터 2011년까지의 샤또 페트뤼스 빈티지가 포함되며, 프리빌리지 블랙 멤버십을 통해 페어몬트 서울 VIP만을 위한 스위트 객실 숙박권과 호텔 내 레스토랑, 라운지 및 바 이용 혜택 등을 제공한다.

