“이불 밖은 위험해” 제철 간식부터 설 선물까지…이커머스 ‘겨울 미식’ 대격돌

이커머스 업계가 겨울 제철 먹거리부터 곧 다가올 설 선물세트까지 두루 갖춘 풍성한 할인 장터를 열었다. 유통가가 준비한 든든한 겨울 간식 지도를 지금 확인해보자.

31일 업계에 따르면 11번가가 추워야 더욱 맛있는 겨울 제철 간식들을 할인 판매하는 기획전을 2월 1일까지 진행한다.

집에서 간편하게 즐길 수 있는 신선식품, 간편식품, 전통간식 등을 최대 15% 즉시 할인 혜택으로 선보인다.

1월 출하분이 특히 맛있는 '제주 레드향', 한겨울이 가장 맛이 좋은 '상주 곶감', 꿀처럼 달콤한 '해남 베니하루카 고구마' 등 전국 유명산지의 제철 과일과 채소를 모았다.

뜨끈한 국물이 생각날 때 손쉽게 준비할 수 있는 간편식과 밀키트도 다채롭게 마련했다.

대표 상품으로는 '쿡솜씨 알고니탕 밀키트', '생선숙편 꼬치어묵', '빈타이포타 저염 베트남 쌀국수', '천일 사누끼 우동' 등이 있다.

겨울 대표 간식인 호빵과 붕어빵을 비롯해 추위를 녹여주는 핫초코, 유자차, 쌍화차, 율무차 등도 다양한 차류도 준비했다.

롯데온이 2월 10일까지 '2026 한보따리전'을 진행한다. 이번 행사는 전통시장 청년상인 판매 촉진을 위해 준비됐다.

롯데온 내 청년상인 기획전에서 구매 후 인스타그램 혹은 롯데온 구매 상품 리뷰를 올려서 이벤트를 신청하면 당첨자에게 디지털 온누리상품권 최대 10만원을 선물한다.

같은 기간 청년상인 특별쿠폰도 지급한다. 최대 20% 할인이 가능한 특별쿠폰은 롯데온 상생온누리스토어에 입점한 청년상인 제품에 사용 가능하다.

대표 제품으로는 건대장의 국내가공 오징어 진미채, 참다올의 무항생제 유정란 대란, 호진이네의 파김치, 어부의 글물질의 김 선물세트 등이 있다.

알리익스프레스가 밸런타인데이와 졸업, 설 선물 시즌을 맞아 2월 1일부터 7일까지 '초이스데이' 프로모션을 진행한다. '사랑가득 선물대전'을 주제로, 상황별 추천 상품 큐레이션을 제공한다.

이번 행사에서는 다양한 브랜드와 카테고리에 걸쳐 최대 60% 할인 혜택을 선보인다.

행사 기간 테마별 기획전이 운영된다. 2월 1일부터 3일까지 열리는 밸런타인데이 기획전에서는 초콜릿, 사탕, 액세서리 등 로맨틱 선물을 소개한다.

4일부터 5일까지 졸업 시즌 기획전에서는 디지털 기기, 사무용품 등 실속형 아이템을 선보이며, 6일부터 7일까지의 설 명절 기획전에서는 한우, 제철 과일, 가전 등 명절 맞춤 선물을 집중적으로 다룬다.

행사 기간 유니온페이 카드로 70달러 이상 결제 시 10달러 할인이 제공되며, 아이디(ID) 1개당 최대 2회까지 적용할 수 있다.

컬리는 베이커리부터 떡까지 인기 상품을 모아 '컬리에서만 만나는 맛있는 간식' 특가전을 진행한다.

이번 특가전은 2월 2일까지 진행되며 과자와 유제품, 커피·차 등 50여개 상품을 최대 10% 할인 판매한다.

컬리에서만 만날 수 있는 '컬리온리' 상품을 중심으로 겨울철 집콕족을 위한 간식부터 설 선물세트까지 다채롭게 구성했다.

컬리온리 상품으로는 '도제식빵' 트러플 식빵과 '그녀의 빵공장' 소금빵, '오베이글' 쌀로 만든 담백한 베이글 등이 있다.

겨울철 국민 간식 호빵으로는 '삼립' 말차우유크림호빵이 있다.

국산 밤을 사용한 '해아람' 담백한 공주밤 설기, '큰행복' 제주 구움찰떡 등도 마련했다.

설 선물 특가 상품으로는 '르까도드마비' 타르트 퍼블벌룬과 '그래인스 쿠키' 트레비앙 세트, '군산 이성당' 샌드웨이퍼 등을 만나볼 수 있다.

