서울 아침 영하 11도 ‘강추위’, 낮부터 기온 올라…대기 매우 건조 [내일날씨]

토요일인 31일은 중부지방을 중심으로 아침 기온이 영하 10도 안팎까지 떨어지며 강추위가 이어질 전망이다. 다만 낮부터는 기온이 차츰 오르며 추위가 다소 누그러질 전망이다.

경기 수원시 매탄동에서 두꺼운 옷차림을 한 시민들이 이동하고 있다. 뉴시스

기상청은 30일 “한파특보가 발효된 대부분의 중부지방과 전북북동부, 경북권에는 2월 1일까지 아침 기온이 -10도 안팎으로 매우 춥겠다”며 “바람도 약간 강하게 불어 체감온도는 더욱 낮겠으니 건강관리에 유의해야겠다”고 밝혔다.

아침 최저기온은 -15도~-2도, 낮 최고기온은 0~8도를 오르내리겠다.

주요 지역 아침 최저기온은 서울 -11도, 인천 -9도, 수원 -11도, 춘천 -14도, 강릉 -5도, 청주 -9도, 대전 -9도, 전주 -8도, 광주 -5도, 대구 -7도, 부산 -3도, 제주 2도다.

낮 최고기온은 서울 1도, 인천 -1도, 수원 1도, 춘천 2도, 강릉 6도, 청주 2도, 대전 3도, 전주 3도, 광주 5도, 대구 6도, 부산 8도, 제주 7도다.

기상청은 전국 대부분 지역에 건조특보가 내려진 상황으로, 산불과 각종 화재 예방에 각별한 주의가 요구된다고 강조했다.

미세먼지 농도는 전 권역에서 ‘좋음’~‘보통’ 수준을 보이겠다.

