“전력은 충남, 기술은 대전”… ‘에너지 경제 공동체’로 탄소중립 선도

충남의 에너지생산 능력과 대전의 첨단 기술을 합쳐 ‘에너지 경제 공동체’를 만들면 대전·충남이 탄소중립 선도도시로 도약할 수 있다는 주장이 나왔다.

박정현 충남 부여군수는 30일 충남대학교에서 열린 대전·충남탄소중립전환포럼에서 ‘지방정부 에너지 대전환 전략과 거버넌스’를 주제로 한 기조발제에서 “대전과 충남의 에너지 불균형을 해소하기 위한 해법은 충남의 에너지 생산 인프라와 대전의 첨단 연구개발(R&D) 역량을 결합하는 것”이라고 강조했다.

박정현 부여군수가 30일 충남대에서 열린 대전.충남 탄소중립 전환포럼에서 기조발제를 하고 있다. 충남대 제공

박 군수는 “충남은 전국 석탄화력발전의 약 50%가 집중된 전력 생산 거점으로 전력 자립도가 213%에 달한다”며 “반면 대전은 대덕연구개발특구를 중심으로 에너지 정보통신기술(ICT)와 인공지능(AI) 기술이 집적돼 있음에도 전력 자립도는 3%에 불과하다”고 설명했다.

박 군수는 구조적 불균형을 해소하기 위한 방안으로 ‘초광역 분산에너지 특구’ 지정을 제안했다.

그는 “에너지 주권을 중앙정부에서 지역과 시민에게 되돌리는 것이 탄소중립 시대의 핵심”이라며 “에너지 생산의 충남과 기술 지능의 대전이 결합한 통합 모델이 대한민국 에너지 대전환을 이끄는 강력한 동력이 될 것”이라고 했다.

그러면서 “충남에서 생산한 재생에너지를 대전의 연구·산업단지에 직접 공급하는 ‘초광역 분산에너지 특구’를 지정하고 글로벌 RE100 기업을 유치하면 대전·충남이 탄소중립 시대 글로벌 표준 모델로 성장할 수 있다”면서 “지역 주도의 에너지 민주주의를 대전·충남에서 실현할 수 있을 것”이라고 역설했다.

박 군수는 에너지 경제 공동체 실현을 위한 3대 전략으로 초고압 직류송전(HVDC)와 AI 기반 스마트 그리드를 활용한 ‘지능형 에너지 고속도로 허브’ 구축과 서해안 해상풍력과 태양광 발전 수익을 주민에 환원하는 ‘충남형 기후기본소득’ 확대, 보령·태안·당진·서천 등 석탄화력발전소 폐쇄 지역을 대상으로 한 ‘정의로운 전환 특별지구’ 조성을 꼽았다.

박은영 대전충남녹색연합 사무처장이 30일 충남대에서 열린 대전.충남 탄소중립 전환포럼에서 기조발제를 하고 있다. 충남대 제공

포럼을 주관한 고영주 사단법인 기후미래 공동대표는 “이번 포럼은 대전·충남이 국가 탄소중립을 주도하는 지역으로 거듭나기 위한 출발”이라며 “지역과 대학, 기업이 탄소중립 실현에 앞장서고 지역사회를 연결하는 플랫폼이 될 수 있도록 하겠다”고 말했다.

토론에 참여한 양흥모 에너지전환해유사회적협동조합 이사장은 “대전은 11월 세계태양광총회를 앞둔 지역으로 선도적이고 과감한 에너지전환 정책과 사업이 필요하다”고 지적했다. 박정현 국회의원은 “대전과 충남이 통합 과정에서 시대적 과제인 탄소중립 실현을 대전충남탄소중립전환특별시로 선도하겠다”고 말했다.

이번 포럼은 충남대학교 RISE사업단 주최, 기후미래와 대전에너지전환네트워크 등이 주관해 탄소중립 선도 도시로서 대전과 충남의 에너지 전환 전략과 민관 협력 방안을 모색하기 위해 마련됐다.

