셀트리온, 앱토즈마 유럽 주요국 출시 완료

셀트리온이 자가면역질환 치료제 ‘앱토즈마’를 독일, 프랑스, 스페인 등 유럽 주요국에 출시했다고 30일 밝혔다. 국가별 제약 시장 특성을 고려한 맞춤형 영업·마케팅 활동으로 출시 초반부터 입찰 수주 성과를 높이는 등 시장 내 입지를 빠르게 다지는 모양새다.

유럽 주요 5개국 중 하나인 프랑스에선 입찰과 리테일(영업) 채널을 동시에 공략하는 전략으로 출시 초반부터 성과를 높이고 있다. 셀트리온 프랑스 법인은 입찰 경쟁에서 핵심적 평가 요소로 꼽히는 공급 안정성을 앞세워, 사립 병원 그룹 입찰 대다수를 수주하는데 성공했다. 프랑스 토실리주맙 사립 시장의 80% 규모에 이른다.

리테일 시장에선 ‘램시마SC’(성분명 인플릭시맙), ‘유플라이마’(성분명 아달리무맙) 등 기존 제품들을 판매하며 구축한 의료진 네트워크를 적극 활용해 처방을 확대하고 있다.

셀트리온 프랑스 법인은 의사와 환자 대상 마케팅 역량을 강화하기 위해 데이터 확보를 목적으로 한 임상시험도 실시한다. 앱토즈마에 대한 환자 만족도 및 제품 전환 효과를 확인하는 관찰 임상을 진행할 예정이다. ‘스테키마’(성분명 우스테키누맙)와 ‘옴리클로’(성분명: 오말리주맙)를 대상으로 해당 임상이 진행되고 있다. ‘아이덴젤트’(성분명 애플리버셉트)도 임상 대상에 추가할 계획이다.

셀트리온은 실제 처방 환경에 기반한 데이터를 확보함으로써 프랑스내 자사 제품에 대한 신뢰도를 높이고 처방 선호도도 증가할 것으로 기대하고 있다.

특히 독일에선 현지에서 구축한 인적 네트워크를 적극 활용해 앱토즈마 판매 확대를 노리고 있다. 앱토즈마 정맥주사(IV)제형은 경쟁 제품과 다르게 실제 사용 환경에﻿서의 안정성 데이터를 추가적으로 보유해 차별화된 강점을 마케팅에 적극 활용해 처방 확대를 이끌 계획이다.

앱토즈마의 주요 적응증에 해당하는 류머티즘관절염(RA) 분야에선 기존 자가면역질환 치료제를 판매하며 쌓은 브랜드 신뢰도를 바탕으로 영업 시너지를 극대화할 계획이다. 독일에서는 앱토즈마 출시 후 같은 자가면역질환 치료제인 유플라이마의 처방이 증가하는 등 포트폴리오 확장 효과가 나타나고 있다.

셀트리온 스페인 법인은 바스크 컨트리, 마드리드, 안달루시아 등에서 열린 지역 공공입찰에서 앱토즈마 낙찰에 성공했다. 보건부 산하 입찰기관인 INGESA(8개 지역 관할) 주관 입찰에서도 공급업체로 선정되는 등 스페인 현지에서 앱토즈마 공급 채널을 빠르게 확대하고 있다.

스페인에서 앱토즈마는 오리지널 제품에 없는 400㎎ 제형도 출시돼 차별화된 강점을 보유하고 있다. 앱토즈마의 제품 경쟁력을 극대화할 수 있는 방향으로 마케팅 포지셔닝을 구축해 처방 확대와 수익성 향상을 모두 도모할 계획이다.

