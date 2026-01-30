초소형 군집위성 검증기 발사체서 정상 분리…궤도 투입

초소형 군집위성 검증기가 30일 세 번째 발사 시도만에 우주 궤도에 진입했다.

미국 우주기업 로켓랩은 초소형 군집위성 검증기가 발사 약 54분 만인 이날 오전 11시 15분께 정상적으로 발사체와 분리됐다고 밝혔다.

발사되는 로켓랩 '일렉트론'. 로켓랩 유튜브 캡처

초소형 군집위성 검증기를 탑재한 로켓랩 발사체 일렉트론은 한국시간으로 이날 오전 10시 21분(현지시각 오후 2시21분) 뉴질랜드 마히아 발사장에서 발사됐다.

로켓랩은 당초 오전 9시 55분에 발사를 시도했으나 발사 8분 59초를 남기고 발사가 한 차례 연기됐고, 이후 문제를 해결하고 다시 발사 과정을 밟은 후 발사에 성공했다.

일렉트론은 1단 엔진과 페어링, 2단 엔진 분리 등 발사 과정을 마치고 킥스테이지를 이용해 위성을 최종 궤도에 투입한 것으로 확인됐다.

우주항공청은 초소형 군집위성 검증기가 오후 1시 12분 첫 국내 교신할 예정이라고 밝혔다.

앞서 검증기는 지난달 11일과 16일에도 발사를 시도했지만 통신과 엔진 점화 문제 등으로 발사가 중단된 바 있다.

초소형 군집위성은 한반도와 주변 해역을 높은 빈도로 정밀 감시하고 국가 위기상황이나 재난 재해에 대응하기 위해 개발 중인 지구관측 실용위성으로 11기까지 배치될 예정이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지