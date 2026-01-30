“쌍방 불륜” 주장 박지윤·최동석, 상간 맞소송 ‘기각’

아나운서 출신 방송인 박지윤(왼쪽)과 최동석. 박지윤 사회관계망서비스(SNS) 캡처

아나운서 출신 방송인 박지윤(46)과 최동석(47)의 상간 맞소송이 모두 기각됐다.

제주지법 가사소송2단독은 지난 27일 박지윤이 최동석 지인 A를 상대로 제기한 상간자 위자료 손해배상 청구 소송과 최동석이 박지윤 지인 B를 상대로 낸 동일 취지 소송을 기각했다. 이혼소송 본안 사건 심리는 4월 재개할 예정이다.

앞서 박지윤은 2024년 7월 상간녀 소송을 냈고, 최동석은 같은 해 9월 맞소송했다. 재판부는 두 사건을 병합했으며, 양측 모두 불륜설을 부인했다.

박지윤은 2023년 10월30일 제주지방법원에 이혼조정신청서를 냈다. 최동석과 2009년 결혼한 지 14년 만의 파경이다. 박지윤이 1남1녀 양육권과 친권을 가졌으며, 최동석은 면접교섭권을 통해 2주에 한 번씩 아이들을 만나고 있다.

박지윤은 상간 맞소송 판결 직후 자신의 인스타그램에 승무원에게 받은 쪽지와 함께 "제가 더 힘낼게요. 감사합니다"라고 남겼다. 최동석은 아이들과 일상을 공유하며 "사실상 오늘 한 끼. (아들) 이안이가 남긴 밥 조금"이라고 했다.

한편 최동석과 박지윤은 KBS 아나운서 30기 입사 동기다. 두 사람은 2009년 결혼해 1남 1녀를 뒀다. 그러나 2023년 결혼 14년 만에 이혼 절차를 밟는 중이라고 밝혔다.

