中 군부 숙청 속 원로 장성 별세 애도

중국이 중국군의 2인자 장유샤 당 중앙군사위원회 부주석과 류전리 중앙군사위원(연합참모부 참모장)을 숙청한 가운데 최고 지도부가 원로 장성 랴오시룽(廖錫龍·사진)을 ‘공산주의 전사’로 지칭하며 그의 별세를 애도했다.

30일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP) 등은 랴오시룽의 사망 소식을 전했다. 보도에 따르면 랴오시룽은 지난 23일 새벽 85세를 일기로 숨졌으며, 29일 베이징 바바오산 혁명묘지에 안장됐다.

1959년 1월 중국군에 입대한 뒤 1963년 공산당에 입당한 랴오시룽은 인민해방군의 11군 사령원(사령관)과 청두군구 부사령원과 사령원을 역임했으며, 2000년 6월 상장(대장)으로 진급했다. 2002년 10월 인민해방군 총군수부장에 이어 같은 해 11월 중앙군사위원에 올랐다.

시 주석의 취임 이전인 2012년까지 전국대표대회(당대회) 중앙위원회 중앙위원을 지냈다. 인민일보는 “랴오시룽 동지의 투병 기간과 별세 이후 시진핑 국가주석과 리창 총리, 자오러지 전국인민대표대회 상무위원장, 왕후닝 전국인민정치협상회의 주석, 차이치 중앙판공청 주임, 딩쉐샹 국무원 상무부총리, 리시 중앙기율검사위 서기 등 공산당 중앙위원회 정치국 상무위원 7명 전원이 병문안하거나 다양한 경로로 애도하고 유족을 위로했다”고 보도했다. 신문은 상무위원 7인 이외에 한정 국가부주석과 후진타오 전 국가주석도 랴오시룽 가족에게 애도를 표시했다고 덧붙였다.

관영 신화통신은 “랴오시룽 동지는 뛰어난 공산당원이자 오랜 기간 충성을 다한공산주의 투사, 인민해방군의 탁월한 지휘관, 군수 분야의 현대화를 이끈 지도자였다”고 평가했다.

랴오시룽에 대한 이 같은 중국 매체의 평가는 지난 24일 장유샤·류전리가 부패 혐의 이외에 공산당에 대한 불충 혐의가 거론되면서 전격 숙청된 가운데 나와 주목된다. 인민해방군 기관지 해방군보는 지난 25일 사설을 통해 “장유샤·류전리가 중앙군사위원회 주석 책임 제도를 짓밟고 훼손했다”며 “군에 대한 당의절대적 지도력에 영향을 미치는 정치·부패 문제를 심각하게 부추기고 당의 통치 기반을 위태롭게 하며, 중앙군사위 지도부 이미지와 위신에 심각한 손상을 입혔다”고 적시했다. 이는 두 인물이 중국군과 중국공산당에 불충을 저질렀을뿐더러 당 중앙군사위 주석이자 당 총서기인 시 주석에게 반기를 들었다는 의미로 해석됐다.

SCMP는 특히 “장유샤와 랴오시룽은 중국·베트남 전쟁에도 참전한 경력이 있는 베테랑 군인이었고 고위직이었지만 한 명(랴오시룽)은 영웅적인 작별(별세)을 한 반면 다른 한 명(장유샤)은 반부패 척결의 대상이 됐다”고 표현했다.

외교가에서는 중국 지도부가 장유샤·류전리 숙청 사건에 따른 중국 내 부정적인 여파를 잠재울 목적으로 랴오시룽을 공산주의 전사로 띄워 시 주석과 공산당에 대한 충성을 유도하려 한다는 분석이 나온다.

