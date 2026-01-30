조규성·이한범 뛰는 덴마크 미트윌란, 유로파리그 16강 직행 성공…구단 역사상 유럽 클럽대항전 첫 16강 진출 ‘새역사’

epa12691679 FC Midtjylland's Cho Gue-Sung in action with Dinamo Zagreb's Sergi Dom?nguez during the Europa League match between FC Midtjylland and Dinamo Zagreb at MCH Arena in Herning, Denmark, 29 January 2026. EPA/Bo Amstrup DENMARK OUT/2026-01-30 07:44:38/ <저작권자 ⓒ 1980-2026 ㈜연합뉴스. 무단 전재 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>

덴마크 프로축구 미트윌란이 구단 역사상 처음으로 유럽 클럽대항전 16강 진출에 성공했다. 미트윌란에서 뛰는 한국인 공·수 듀오인 조규성과 이한범이 구단의 새 역사를 함께하는 기쁨을 누렸다.

미트윌란은 30일 오전(한국시간) 덴마크 헤르닝의 MCH 아레나에서 열린 2025∼2026 유럽축구연맹(UEFA) 유로파리그 리그 페이즈 마지막 8차전 홈 경기에서 디나모 자그레브(크로아티아)에 2-0으로 승리했다. 승점 3을 추가해 승점 19(6승1무1패)가 된 미트윌란은 승점 21(7승 1패)의 올랭피크 리옹(프랑스), 애스턴 빌라(잉글랜드)에 이은 전체 3위로 16강 직행 티켓을 손에 넣었다.

챔피언스리그(UCL)에 이은 UEFA 클럽대항전의 2부 리그 격인 유로파리그(UEL)는 UCL처럼 36개 팀이 총 8개 팀과 한 번씩 맞대결을 펼쳐 1∼8위는 16강 토너먼트에 직행하고, 9∼24위는 플레이오프(PO)를 통해 16강에 추가 합류하는 방식으로 치러진다. 미트윌란이 UEL은 물론 유럽 클럽대항전에서 16강에 오른 것은 처음이다.

공격수 조규성은 이날 선발 출전해 풀타임을 뛰며 팀 승리에 힘을 보탰다. 벤치에서 경기를 시작한 이한범은 팀이 2-0으로 앞서 있던 후반 34분 중앙수비수 마르틴 에를리치와 교체로 투입돼 그라운드에서 동료들과 함께 16강 진출의 기쁨을 누렸다.

전반을 득점 없이 마친 미트윌란은 후반 4분 승부를 갈랐다. 다리오 오소리오가 오른쪽에서 올린 크로스를 골 지역 왼쪽에서 이어받은 아랄 심시르가 골문을 향해 오른발로 차올리자 상대 수비가 백헤딩으로 걷어냈고, 문전에있던 조규성이 머리로 받아 넣었다. 애초 UEFA도 조규성의 득점으로 표기했으나 이후 심시르의 크로스가 이미 골라인을 넘어간 상태에서 수비가 걷어낸 것으로 확인돼 득점은 심시르의 것으로 정정됐다.

미트윌란은 후반 29분 16강행에 쐐기를 박았다. 역습 상황에서 발데마르 안드레아센이 중앙선 부근에서 상대 수비 뒤 공간으로 찔러준 공을 윙백 빅토르 박 옌센이 페널티지역 안까지 몰고 가 왼발슛으로 마무리해 2-0으로 승부를 더 기울였다. 이후 미트윌란은 이한범 등을 투입했고, 만회를 위한 상대의 거센 공세를 골키퍼 선방 등으로 무력화하며 승리를 지켜냈다. 한국인 선수 소속팀 중에서 16강에 직행한 것은 미트윌란이 유일하다.

공격수 오현규의 헹크(벨기에)는 9위, 측면 수비수 설영우의 츠르베나 즈베즈다(세르비아)는 15위, 윙어 양현준의 셀틱(스코틀랜드)은 21위로 PO에 진출해 한 번 더 16강에 도전할 기회를 얻었다.

헹크는 말뫼(스웨덴)와 홈 경기에서 2-1로 역전승했으나 승점이 16(5승 1무 2패)으로 같은 8위 AS로마(이탈리아)에 골 득실에서 세 골이 뒤져 아쉽게 16강 직행에는 실패했다. 오현규는 선발 출전해 84분을 뛴 뒤 공격포인트 없이 팀이 2-1로 리드한 후반 39분 로빈 미리솔라와 교체됐다.

설영우가 풀타임을 소화한 즈베즈다는 셀타 비고(스페인)와 홈 경기에서 1-1로 비겨 승점 14(4승 2무 2패)로 16강 PO 출전을 확정했다.

