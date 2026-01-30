전현무, 유재석 저격 발언 해명…"모두가 MC·패널인 시대"

방송인 전현무가 '국민 MC' 발언에 대해 해명했다.

29일 오후 방송된 KBS 2TV 예능 프로그램 '옥탑방의 문제아들'에는 전현무가 게스트로 출연해 입담을 뽐냈다.

방송인 전현무. KBS 제공

이날 송은이는 "전현무가 위험한 발언을 했다. '국민 MC, 유재석의 시대는 갔다'고 말했냐"고 물었다.

전현무는 "유재석의 시대가 갔다는 게 아니라 국민 MC의 시대가 갔다는 것"이라고 선을 그었다.

그는 "국민 MC가 언제 의미가 있다고 생각하냐면 프로그램의 기승전결을 책임지는 사람이 국민 MC라고 생각한다"며 달라진 방송 환경을 언급했다.

그러면서 "요즘 시청자들은 장편을 안 본다. 숏폼의 시대다. 국민 MC가 큰 의미가 있게겠냐"며 "모두가 MC이자 모두가 패널의 시대라고 생각한다"고 밝혔다.

이에 김종국은 "생각보다 자극적이지 않네"라고 실망했고, 송은이는 "기사 못 나가겠다"고 받아쳐 웃음을 자아냈다.

그러자 전현무는 "기사 자체는 자극적이니까 그걸 쓰면 된다 '국민 MC 유재석 저격'이라고 쓰면 된다. 메인 일주일 떠 있을 것"이라고 장난스럽게 말했다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지