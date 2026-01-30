홍진경, 4살 연하 이상윤과 소개팅 "유튜브 핑계로 수작"

모델 겸 방송인 홍진경이 이상형이라고 말했던 배우 이상윤과 소개팅을 했다.

그는 지난 29일 유튜브 채널 '공부왕찐천재 홍진경'에서 이상윤과 만나 식사했다.

홍진경은 소개팅 전날 "지금 새벽 12시40분인데 잠을 못 자고 있다"며 "제가 오랜 시간 팬이었던 분을 만나기로 했다"고 말했다.

그는 "유튜브 하길 너무 잘한 것 같다. 핑계로 수작 부릴 수 있지 않냐"고 했다.

이후 홍진경은 이상윤을 만나 "상윤 씨는 무슨 일을 하냐"며 "TV를 잘 안 봐서 그렇다"고 상황극을 이어갔다. 이상윤은 "이게 정상적인 상황은 아닌 거냐"고 덧붙였다.

홍진경은 "원래 웃을 때 그렇게 보조개가 예쁘냐"며 "한 번 만져봐도 되냐"고 말했다. 이상윤은 "한 번 눌러봐라"라며 볼을 들이댔다.

이어 홍진경은 "저랑 몇 번 다이렉트 메시지(DM)을 했는데 만난 사이가 아닌데도 계속 제 게시글에 좋아요를 누르더라"라고 말했다.

이상윤은 "사진이 되게 멋있었다"고 했다.

