김해 비철금속 공장 대형 화재…12시간째 진화 중

경남 김해시 한 비철금속 제조공장에서 발생한 불이 12시간 가까이 꺼지지 않고 있다.



30일 경남소방본부에 따르면 소방당국은 전날 오후 6시 52분께 김해시 생림면 비철금속 제조공장에서 난 불에 대한 밤샘 진화 작업을 하고 있다.

김해 비철금속 제조공장 화재. 경남소방본부 제공

공장 내부에는 물과 접촉하면 화학 반응을 일으켜 폭발할 위험이 있는 알루미늄 등 비철금속이 다량 보관돼 진화에 어려움을 겪는 것으로 파악됐다. 공장에는 알루미늄 약 100t 등이 보관된 것으로 소방당국은 추정했다.



소방당국은 공장 내부 상황을 고려해 물을 뿌리는 대신 가연성 물질을 모래 등으로 덮어 산소를 차단하는 방식으로 불을 끄고 있다.



화재로 공장 4개 동이 불에 탔으며 인한 인명피해는 없는 것으로 전해졌다.



진화 작업에는 인력 328명과 차량 98대 등이 투입됐다.



소방당국은 화재 초기 불길이 쉽게 잡히지 않은 채 연소 확대가 우려되자 화재 발생 약 20분 만인 29일 오후 7시 12분께 관할 소방서 인력 전체가 출동하는 '대응 1단계'를 발령했다.



오후 7시 24분께에는 관할 소방서와 인접 소방서 5∼6곳의 인력과 장비를 동원하는 '대응 2단계'로 격상했다.



불씨가 공장과 인접한 야산으로 일부 번졌으나 소방당국 진화로 화재 규모는 더 이상 커지지 않았다.



이후 소방당국은 29일 오후 10시 5분께 대응 2단계를, 30일 오전 2시 29분께 대응 1단계를 각각 해제했다.



소방 관계자는 "현재 물을 사용할 수 없어 모래를 덮는 방식으로 진화작업을 하고 있다"며 "언제 불이 꺼질지 예측하기 어려운 상황"이라고 설명했다.



경찰과 소방당국은 불길을 잡는 대로 정확한 화재 원인과 재산 피해 규모 등을 조사할 예정이다.

