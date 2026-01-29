'성폭행 혐의 없음' 김건모, 6개월간의 콘서트 대장정 마무리

가수 김건모. 뉴스1

가수 김건모가 6개월간의 콘서트 대장정을 서울에서 마무리한다.

29일 공연 제작사 아이스타미디어컴퍼니에 따르면 김건모가 오는 3월 21일 오후 5시, 서울 송파구 잠실실내체육관에서 ‘25-26 김건모 라이브 투어 모.(MO.)’ 서울 공연을 진행한다.

김건모의 전국 투어는 2025년 9월 부산에서 시작해 12월 31일 인천 공연까지 전석 매진돼 인기를 실감케 했다. 서울 공연은 약 6개월간 이어진 대장정의 마지막 콘서트로 전해진다.

아이스타미디어컴퍼니 측은 "공연이 거듭될수록 관객들의 뜨거운 응원이 김건모에게 큰 힘이 됐고, 그는 특유의 입담과 라이브로 다시 무대를 장악하며 '가수 김건모'의 진면목을 보여주고 있다"고 말했다.

2016년 그는 서울 논현동의 한 주점에서 근무하던 여성을 성폭행한 혐의로 고소됐고 2021년 검찰은 그에게 성폭행 무혐의 처분을 내렸다.

현재 그는 방송 출연과 관련한 제안도 받고 있지만 확정된 활동은 없으며, 김건모는 “당분간 무대에서 노래로 답하는 것에 집중하겠다”고 전했다.

김건모는 1992년 ‘잠 못 드는 밤 비는 내리고’로 데뷔한 가수이다. ‘잘못된 만남’, ‘사랑이 떠나가네’ 등 히트곡을 선보이며 ‘국민가수’로 불렸다.

