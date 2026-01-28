‘위례 개발 특혜 의혹’ 유동규·남욱·정영학 1심 무죄

위례신도시 개발 특혜 의혹으로 재판에 넘겨진 대장동 민간업자 일당에게 무죄가 선고됐다. 2022년 9월 기소 이후 3년4개월 만이다.

유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장(왼쪽), 남욱 변호사. 연합뉴스

서울중앙지법 형사1단독 이춘근 판사는 28일 위례신도시 개발 특혜의혹 관련 부패방지권익위법 위반 혐의로 기소된 유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장과 남욱 변호사, 정영학 회계사, 위례자산관리 대주주로 사업에 참여한 정재창씨와 특수목적법인(SPC) 푸른위례프로젝트 대표 주지형씨 등 5명 모두에게 무죄를 선고했다.

재판부는 민간업자들이 위례 개발사업 추진 당시 확보한 내부 정보가 부패방지법상 ‘비밀’에 해당한다고 판단했다. 외부에 알려질 경우 경쟁 질서를 저해할 우려가 있고 공직자와 민간업자가 유착해 사회 불신을 야기할 수 있다는 이유에서다. 그러나 이러한 비밀을 이용해 피고인들이 취득한 것은 사업자 지위일 뿐, 공소사실에 적시된 ‘배당이익’을 취득하기 위해서는 별개의 행위 및 제3자 행위가 이뤄져야 했다고 판단했다. 재판부는 성남시의 계획 승인, 심사, 분양, 아파트 시공 등 후속 단계를 거쳐야 배당금을 받을 수 있는 만큼 사업자 지위와 배당이익이 직접적인 인과관계로 연결되지 않는다고 봤다.

재판부는 “피고인이 사업자 지위를 취득했다 하더라도 개발 사업이 제대로 진행되지 않을 수 있었고, 취득 액수가 달라질 수도 있었다”며 “사업자 선정 당시 실제 발생할 구체적 사업수익을 예상하기는 어려웠다”고 부연했다.

유 전 본부장 등은 2013년 7월 위례신도시 A2-8블록 개발사업에 관한 공사의 내부 비밀을 남 변호사, 정 회계사, 정씨에게 공유해 이들이 설립한 위례자산관리가 민간사업자로 선정되게 한 혐의를 받는다. 검찰은 이들이 총 211억원가량의 부당이득을 편취했다고 봤다.

이 사건은 민관합동 사업을 빌미로 공무원과 민간업자들이 유착한 의혹이란 점에서 대장동 사건의 닮은꼴로 평가돼 왔다. 대장동 사건 관련 업무상 배임 혐의로 기소된 유 전 본부장과 남 변호사, 정 회계사는 지난해 10월 1심에서 실형을 선고받았다. 노만석 당시 검찰총장 대행이 일부 무죄 판단에 대한 항소를 포기해 논란이 일었다. 이번 무죄 판결에 대한 검찰의 항소 여부에도 관심이 모인다.

이재명 대통령은 이달 초 중국 국빈 방문 중 기자 간담회에서 “원래 무죄가 나오면 무리한 기소라고 비평하는 것 아니냐”며 “기소를 잘못한 것을 탓해야지 왜 법원이 판결을 잘못했다고, 항소해서 판결을 뒤집으라고 하느냐. 이것은 완전히 중립성을 벗어난 것”이라고 말한 바 있다.

