한미일, 北미사일에 "안보리 결의 위반…도발 대응 공조"

한미일 3국이 북한의 27일 탄도미사일 발사에 대해 당일 전화협의를 한 것으로 뒤늦게 알려졌다.



28일 일본 외무성에 따르면 백용진 한국 외교부 한반도정책국장, 댄 신트론 미국 국무부 부차관보 대행, 오쓰카 겐고 일본 외무성 아시아대양주국 참사관은 전날 전화 협의를 진행했다.

북한 김정은 국무위원장이 지난 27일 '갱신형 대구경 방사포 무기체계'의 효력 검증을 위한 시험사격을 참관했다고 조선중앙TV가 28일 보도했다. 평양=조선중앙TV·연합뉴스

이들은 북한의 탄도 미사일 발사가 유엔 안전보장이사회 결의를 위반하고 국제사회의 평화와 안전을 위협하는 것이라며 한미일이 북한의 도발 행동에 대응하기 위해 앞으로도 긴밀히 공조하기로 했다.



한국 외교부는 일본 외무성 발표 뒤 3국 전화협의 사실을 확인했다. 과거엔 북한 탄도미사일 발사에 대응한 3국 협의는 진행 직후 공지되는 경우가 많았다.



외교부는 "한미일 외교당국 간에는 북한의 탄도미사일 발사 때마다 관련 정보 및 상황 평가를 신속하게 공유하는 채널을 운영하고 있다"면서 이번 발사에 대해서도 소통이 있었다고 밝혔다.



이어 전화협의 당일 이를 공개하지 않은 점을 의식한 듯 "국가안보실과 합참에서 이미 우리 정부 입장을 밝힌 만큼, 외교부가 별도 입장 표명을 하지 않았다"고 설명했다.



그러면서 "미측도 한미일 협의 등 내용을 포함하는 국무부 명의 입장 발표 없이 인도태평양사령부 명의 성명을 발표했다"고 덧붙였다.



외교부는 "북한의 탄도미사일 발사는 다수 유엔 안보리 결의를 위반하는 것으로, 국제사회와 함께 단호하게 대응해 나간다는 우리 입장에는 변화가 없다"고 강조했다.

