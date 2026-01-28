"연락하지 마세요"…다비치 콘서트서 실제 전화번호 노출 피해

듀오 '다비치'가 콘서트 연출용으로 실제 사용 중인 전화번호가 적힌 명함을 배포했다.

27일 소속사 씨에이엠위더스는 "2026 다비치 단독 콘서트 '타임캡슐 : 시간을 잇다' 연출 과정에서 사용한 명함에 기재된 번호는 공연 연출을 위해 사용된 번호로 실제 연락을 위한 전화번호가 아니다"고 밝혔다.

소속사는 "현재 해당 번호의 소유자에게 연락으로 인한 피해가 발생하고 있다"며 "해당 번호로 연락은 금지해 주시기 바란다"고 당부했다.

다비치는 지난 24~25일 서울 올림픽공원 KSPO돔(체조경기장)에서 단독 콘서트 '타임캡슐 : 시간을 잇다'를 개최했다.

이날 공연 오프닝을 맡은 마술사 이은결을 관객들에게 '타임캡슐을 아십니까, 시간을 잇고 싶으시다면 지금 바로 전화주세요'라는 문구와 함께 전화번호가 적힌 명함을 나눠줬다.

명함 하단에는 '무료상담/바로연결'이라며 '2○○○-2○○○'이라는 전화번호가 기재됐다. 이는 다비치 콘서트 콘셉트에 맞게 제작된 홍보물로, 전화번호는 다비치의 데뷔 연도와 올해를 조합한 것이다.

문제는 해당 번호가 실제 사용 중인 전화번호와 겹치면서 피해가 발생했다는 것이다. 해당 번호는 소유한 A씨는 JTBC '사건반장'과의 인터뷰에서 다비치 콘서트 이후 하루 수십 통의 전화를 받고 있다고 밝혔다.

A씨는 경찰 신고를 고민하다가 다비치 소속사와 멤버들의 소셜미디어(SNS)에 메시지를 남긴 끝에 소속사로부터 "피해가 더 발생하지 않도록 공식 홈페이지에 관련 공지를 올리겠다"는 답변을 받았다고 전했다.

