김혜윤 "변우석에 커피차 선물…멘트 적기 힘들어"

배우 김혜윤이 배우 변우석에게 커피차를 보낼 때 현수막 문구를 적기 힘들다고 말했다.

그는 지난 27일 공개한 유튜브 예능 '살롱드립'에 배우 로몬과 게스트로 출연했다.

장도연이 "최근 변우석 씨에게 커피차를 보내셨더라. 그걸 보낼 때 미리 말을 하냐"고 물었다.

김혜윤은 "전 연락을 하거나 촬영하고 있다는 기사를 보고 보낸다"고 답했다.

장도연이 "거기 쓰는 멘트는 의논하고 보내는 거냐"고 질문하자 로몬은 "보통 보내는 사람이 직접 작성해서 보내는데 아이디어가 없으면 업체에 해달라는 경우도 있다"고 말했다.

김혜윤은 변우석에게 보낸 커피차 문구 '모두들 맛있게 드시고 우석오빠 반사판 2개 부탁드립니다'에 "예전에 어디서 그런 문구를 보고 센스있다고 생각했다"고 했다.

그는 "혼자 하기엔 힘들더라"라며 "새로운 아이디어가 떠오르지 않아서 그걸로 했다"고 덧붙였다.

장도연은 "요즘 센스있는 게 워낙 많아서 약간 압박이 있다"고 말했다.

