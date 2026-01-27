‘아침이슬’ 맞으며 돌아온 민주화 거목…이해찬 조문 첫날 범여권 인사들 발길

진보진영의 ‘거목’으로 베트남 출장 중 사망한 고 이해찬 민주평화통일자문회의(민주평통) 수석부의장에 대한 조문이 27일부터 시작됐다. 기관·사회장으로 31일까지 치러지는 이 수석부의장 장례에는 김민석 국무총리, 더불어민주당 정청래 대표 등 범여권 인사들이 조문객을 맞았다. 조문객들은 이 수석부의장과의 생전 연을 추억하며 눈시울을 붉혔다.



이날 오전 이 수석부의장 빈소가 차려진 서울 종로 서울대병원 장례식장에는 침통한 분위기 속 조문 행렬이 끊이지 않았다. 이 수석부의장 영정이 놓인 빈소 내부는 이재명 대통령의 조화가 왼쪽에, 우원식 국회의장의 조화가 오른편에 놓였고, 문재인 전 대통령, 조희대 대법원장, 김상환 헌법재판소장 등이 보낸 근조화환도 장례식장 한쪽에 마련됐다. 민주당 정청래 대표와 국민의힘 장동혁 대표도 조화를 보냈다.

27일 서울 종로구 서울대학교병원 장례식장에 마련된 고(故) 이해찬 민주평화통일자문회의 수석부의장의 빈소에 더불어민주당 정청래 대표(왼쪽부터), 김민석 국무총리, 우원식 국회의장이 헌화하고 있다.

연합뉴스

유가족 분향을 시작으로 장례절차가 시작됐고, 우 의장과 김 총리, 정 대표가 눈물로 영정 앞에서 고인을 배웅했다. 이후 유가족과 함께 김 총리, 정 대표, 조정식 대통령 정무특별보좌관, 김부겸 전 국무총리, 조국 조국혁신당 대표 등이 상주로서 조문객을 맞았다. 오후에는 노무현 전 대통령의 부인 권양숙 여사도 빈소를 방문했다. 김 총리가 상임장례위원장를 맡았고 정 대표가 정당 상임공동 장례위원장을 맡았다. 조국 대표, 기본소득당 용혜인 대표 등 정당 대표들도 공동장례위원장을 맡았다.



우 의장은 조문 후 “우리나라 민주주의의 산증인이고 민주정부를 만드는 데 역대 정권에 큰 기여를 한 분”이라며 “무엇보다 힘들고 아픈 사람이 있으면 먼저 나서서 그들의 고통을 치유하려고 했던 우리 시대의 큰 스승”이라고 했다. 우 의장은 이 수석부의장을 “민주주의의 큰 별”이라며 “너무 안타깝고 그분이 뜻하셨던 나라를 제대로 세우고 힘이 약한 사람들을 제대로 보호하는 정치의 뜻을 잘 이어가야겠다”고 덧붙였다.



이 수석부의장의 정치 인생을 함께한 민주당 인사들의 조문도 이어졌다. 한병도 원내대표는 민주당 원내대표단과 함께 조문한 뒤 “이 수석부의장은 민주당의 돌 같은 분이다. 엄혹한 시절 민주주의를 이뤄내고 특히 김대중·노무현·문재인·이재명 대통령까지 역대 민주정부를 창출하는 데 가장 중심적 역할을 했다”고 말했다.

27일 서울 종로구 서울대학교병원 장례식장에 이해찬 민주평화통일자문회의 수석부의장의 빈소가 마련되어 있다. 사진공동취재단

민주당 지도부와 정부 고위관계자 등 범여권 인사들은 베트남을 떠나 이날 새벽 국내로 들어온 이 수석부의장의 관을 맞이하기 위해 인천국제공항으로 향했다. 우 의장과 김 총리, 정 대표 등이 태극기에 덮여 국내로 돌아온 이 수석부의장의 관을 맞이했다. 조 대표도 자체 판단으로 인천공항에 모습을 보였다. 윤호중 행정안전부, 정동영 통일부, 김성환 기후에너지환경부 장관 등 고인과 같이 의정활동을 한 의원 출신 장관들도 인천공항에 모습을 보였고 베트남으로 출국했던 조 정무특별보좌관, 김현·이해식 의원도 함께 관이 운구차에 실리는 모습을 바라봤다.



조 정무특보는 이 수석부의장이 베트남 출장을 위해 지난 22일 세종 자택을 출발하면서부터 감기몸살 증상을 겪었지만 “해외 민주평통 조직과 공식적으로 약속한 일정이니 가야 한다”며 일정을 강행했다고 설명했다. 이 수석부의장은 베트남 도착 뒤에도 “공무가 중요하다”며 23일(현지시간) 오전까지 일부 일정을 소화했다. 건강이 악화하면서 공항으로 향하던 중 심정지 상태로 병원으로 응급호송됐고, 25일 오후 2시49분 별세했다.



이 수석부의장 사망으로 여권 전체가 애도 국면에 들어가면서 민주당 안팎에서 시끄럽던 1인1표제 및 조국혁신당과의 합당을 둘러싼 당내 계파 갈등이나 개혁 법안 추진 관련 움직임은 일단 수면 아래로 가라앉는 상황이다. 다만 합당 문제를 오래 끌 수 없는 데다 6·3 지방선거가 다가오는 만큼 정 대표를 향한 반발 목소리는 다시 불거질 것으로 보인다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지