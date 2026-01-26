“도피성 입대 아냐”…차은우, 200억대 탈세 의혹에 첫 입장

200억원대 탈세 의혹에 휩싸인 차은우(28)가 “진심으로 사과드린다”고 26일 심경을 밝혔다.

차은우는 이날 오후 사회관계망서비스(SNS)에 직접 글을 올려 “추후 진행되는 조세 관련 절차에 성실히 임하겠다”며 “관계 기관에서 내려지는 최종 판단에 따라 그 결과를 겸허히 받아들이고 그에 따른 책임을 다하겠다”고 이같이 사과했다.

차은우는 최근 국세청으로부터 200억원이 넘는 소득세 추징 통보를 받았다는 보도가 나오며 탈세 의혹이 제기됐다. 소속사 판타지오는 지난 22일 이에 대해 “최종 확정 및 고지된 사안이 아니다”라는 입장을 내놨지만, 차은우 본인이 직접 입장을 밝힌 것은 이번이 처음이다.

차은우는 “이번 일을 계기로 대한민국의 국민으로서 납세의 의무를 대하는 제 자세가 충분히 엄격했는지 스스로 돌아보며 깊이 반성하고 있다”며 “지난 며칠 동안 무슨 말씀부터 드려야 저로 인해 상처받은 분들께 저의 송구함이 조금이나마 전달될 수 있을지 고민하며 반성하는 시간을 가졌다”고 적었다.

그는 지난해 7월 육군 현역으로 입대해 복무 중이다. 일각에서는 세무 관련 조사가 매듭지어지지 않은 상황에서 입대한 것에 대해 도피성이 아니냐는 의혹을 제기했지만, 차은우는 이를 부인했다.

차은우가 26일 자신의 인스타그램에 올린 글.

그는 “현재 저는 군 복무 중이지만, 결코 이번 논란을 피하기 위한 의도적인 선택은 아니었다”며 “지난해 입대를 더는 미룰 수 없는 상황이 돼 세무 조사 절차를 마무리 짓지 못한 채 입대하게 됐다”고 해명했다.

이어 “그러나 이 또한 저의 부족함에서 비롯된 오해이기에 책임을 깊이 통감하고 있다”며 “만약 제가 군인의 신분이 아니었다면 이번 일로 피해 보셨을 모든 분을 일일이 찾아뵙고 고개 숙여 사과드리고 싶은 심정으로 진심을 다해 이 글을 써 내려가고 있다”고 밝혔다.

차은우는 “부족한 저를 믿고 응원해 주신 모든 분과 함께 일해 온 많은 분께 보답을 드리지 못할지언정 큰 상처와 피로감을 드리게 돼 이루 말할 수 없이 죄송스러운 마음”이라며 “앞으로 저 자신을 더욱 엄격히 돌아보고 그동안 받은 사랑에 보답하는 마음으로 더 막중한 책임감을 가지고 살아가겠다”고 재차 고개를 숙였다.

한편 국세청은 차은우의 모친 최모씨가 설립한 A법인과 소속사 판타지오는 용역 계약을 맺었고 이후 수익은 판타지오와 A법인, 차은우 개인에게 나뉘어 분배하는 과정에서 세금을 탈루했다고 보고 있다.

국세청은 A법인이 실질적으로 용역을 제공하지 않은 페이퍼컴퍼니라고 판단했다.

차은우와 모친이 45%에 달하는 소득세를 줄이기 위해 실체 없는 A법인을 내세워 소득세율보다 20% 이상 낮은 법인세율을 적용받도록 꼼수를 썼다고 봤다.

A법인 주소지는 강화도로, 연예 관련 일을 하는 곳이라고 보기 어렵다고 했다.

반면 차은우 측은 판타지오 대표가 수차례 교체되는 과정에서 연예 활동의 안정성에 대한 우려가 컸고 이를 보호하기 위해 모친이 직접 매니지먼트 사업을 운영하게 됐다는 입장인 것으로 알려졌다.

