軍에 대한 당 지배력 강화… 시진핑 1인 체제 공고화

‘시진핑(중국 국가주석) 실각설’의 중심에 섰던 중국군 서열 2위 장유샤 중앙군사위원회 부주석이 낙마하면서 그의 혐의와 낙마 배경 등에 다양한 분석이 나오는 가운데, 시 주석 권력 공고화를 위한 것이라는 해석이 힘을 얻고 있다.

미국 월스트리트저널(WSJ)은 25일(현지시간) 장유샤가 중국 핵무기의 핵심기술 데이터를 미국에 유출한 혐의를 받고 있다고 전했다. 매체는 중국군 수뇌부를 대상으로 한 비공개 브리핑 내용을 인용해 이같이 보도하면서, 해당 혐의는 중국 당국이 국유 중국핵공업집단공사(CNNC) 전 총경리 구쥔에 대한 수사 과정에서 포착한 것이라고 설명했다. WSJ는 장유샤가 2023년 실각한 리상푸 전 국방부장에게 거액의 뇌물을 받고 승진을 도왔다는 혐의도 받는다고 덧붙였다.

장유샤 중앙군사위원회 부주석과 류전리 중앙군사위원 겸 연합참모부 참모장. EPA연합뉴스

시 주석 체제를 흔들려 했다는 것도 장유샤의 주요 낙마 이유 중 하나로 꼽힌다. 중국군 기관지 해방군보는 전날 사설에서 “장유샤와 류전리(중앙군사위원 겸 연합참모부 참모장)는 중앙군사위 주석 책임제를 심각하게 유린·파괴했다”며 “당의 군대 절대 영도에 심각한 영향을 조장했고, 당의 집권 기초인 정치 및 부패 문제에 위해를 가했다”고 밝혔다. 해방군보는 26일자 1면 기사에서 장유샤의 조사에 대해 “신분에는 면책특권이 없다”고 강조하기도 했다. 장유샤가 훙얼다이(혁명 1세대의 자제그룹)로, 그의 부친이 시 주석의 부친과 동향이면서 전우라는 점을 염두에 둔 표현으로 보인다. 미국의 중국 화교방송 NTDTV는 “장유샤에 대한 해임과 그에 대한 발표가 다른 군부 인사들에 비해 훨씬 신속하게 이뤄졌다는 점에 주목해야 한다”며 “장유샤가 이미 사실상의 ‘반란’ 단계에 접어들었을 수 있다는 점을 시사한다”고 전했다.

시 주석의 이번 장유샤 등 숙청은 중국 군부의 재편 신호로 풀이된다. 군 조직에 대한 당의 지배력을 강화하고 군을 완전히 통제하려는 의도라는 것이다. 지난해 허웨이둥·먀오화에 이어 이번에 장유샤와 류전리까지 낙마하면서 중앙군사위원회 7명 가운데 시 주석과 지난해 10월 중앙군사위원회 부주석이 된 장성민 등 2명만 남게 됐기 때문이다.

중앙군사위원회는 최근 시 주석 사상을 강조한 ‘군대 당 조직 선거업무 규정’도 발표하고 다음달 1일 시행에 들어간다. 해방군보는 해당 규정이 ‘시진핑 신시대 중국 특색 사회주의 사상’을 지침으로 고수해 규범을 마련했다고 설명했다. 이는 군 내부 핵심 인사들을 당이 직접 관리하고 군의 의사결정 구조 역시 당 중심으로 재편해 군 내부의 당 입김을 더 강하게 통제하겠다는 의도로 분석된다.

중국 관영매체들은 평상시와 같이 시 주석의 지도력을 강조하는 보도를 이어가고 있다. 26일 해방군보 1면에는 ‘시진핑 강군사상’ 학습 관련 보도가 실렸고, 중국중앙(CC)TV 홈페이지 첫 화면에도 ‘시진핑 법치사상 시리즈 강독’ 가운데 ‘공정한 사법으로 공평한 정의를 지킨다’는 영상물이 올라왔다.

미국 싱크탱크 스팀슨센터의 쑨윈 중국프로그램 국장은 워싱턴포스트(WP)에 “장유샤는 실질적으로 시 주석에게 도전할 수 있었던 유일한 군사 권위를 가진 인물이었다”며 “(장유샤의 낙마로) 이제 시 주석은 모든 권력과 권한을 자신에게 집중시켰다”고 분석했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지