‘유혈 단속’ 美 중간선거 최대이슈로 [美 ‘ICE 총격’ 일파만파]

미국 연방 이민 단속 요원에 의한 앨릭스 제프리 프레티(37) 사망 사건을 계기로 민주당이 도널드 트럼프 대통령의 이민정책을 거세게 몰아붙이고 있다. 트럼프 행정부의 이민자 단속 기조가 이어질 경우 중간선거의 핵심 쟁점으로 부상할 것으로 전망된다.

25일(현지시간) 민주당 척 슈머 민주당 상원 원내대표는 성명을 통해 “공화당은 민주당과 함께 이민세관단속국(ICE)과 세관국경보호국을 개혁해 공공의 안전을 지키기 위해 노력해야 한다”고 촉구했다. 민주당 전략가 트리 이스턴도 “트럼프 행정부의 ICE는 통제불능 상태”라며 “민주당은 분명한 언어로 ICE에 대한 입장을 유권자에게 설명해야 한다”고 덧붙였다.

사진=AFP연합뉴스

당내에서는 크리스티 놈 국토안보부 장관을 탄핵해야 한다는 요구가 공개적으로 제기됐다. 민주당 로라 길렌 하원의원(뉴욕)은 사회관계망서비스(SNS) 엑스(X)에 놈 장관을 즉각 탄핵해야 한다고 주장했다.

민주당은 하원의원 회의를 소집한 데 이어 상원의원도 별도로 모여 전원회의를 열고 대응방안을 논의했다. 민주당 의원들은 이번 사건 이후 트럼프 정부의 세출법안 패키지 통과를 반대하면서 ‘연방정부 셧다운’도 불사하겠다는 방침이다.

강경 이민 단속에 반대하는 현지 여론도 민주당에 힘을 실어주고 있다. 로이터통신이 지난 15일 발표한 여론조사 결과에 따르면 무당층 유권자의 74%는 체포 과정에서 피해를 최소화해야 한다고 답했으나, 체포를 위해 심각한 부상이나 사망 위험을 감수할 수 있다는 응답은 19%에 그쳤다. 이는 중간선거에서 캐스팅보트 역할을 하는 무당층 표심이 강경 이민 단속에 비판적으로 기울고 있음을 보여주는 대목으로 해석된다. 민주당 지지층의 96%는 트럼프 행정부의 이민 단속 방식에 반대했다.

트럼프를 지지하는 공화당 유권자 가운데서도 39%는 체포 건수가 줄더라도 피해를 최소화해야 한다는 입장을 보였다. 합법적으로 총기를 소지한 미국 시민이 사망한 이번 사건은 총기 권리 보호를 핵심가치로 삼아온 공화당에 중간선거 국면에서 부담으로 작용하고 있다.

아울러 해당 여론조사가 ICE 단속 과정에서 숨진 미국 시민 러네이 니콜 굿(37) 사망 이후인 12∼13일 실시돼 프레티 사망 사건은 반영되지 않은 만큼 강경 단속 방식에 대한 비판여론은 현재 공개된 수치보다 더 강화됐을 가능성도 제기된다.

로이터는 지난해 정부 셧다운 국면에서 당론과 거리를 두었던 중도 성향의 민주당 의원들마저도 ICE 개편 요구에 동참하고 있다고 전했다. 민주당 캐서린 코르테즈 마스토 네바다주 상원의원은 “이번 작전은 미국 시민과 법을 준수하는 이민자들을 위험에 노출시키는 결과를 낳고 있다”고 꼬집었다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지