‘체중 85㎏’ 이영자가 옛날 옷 못버리는 이유…“언제 다시 찔지 몰라”

방송인 이영자가 자신의 몸무게를 직접 공개하며 체중 관리에 대한 솔직한 생각을 전했다.

지난 25일 공개된 유튜브 채널 ‘이영자TV’ 영상에서 그는 제작진과 신년회를 진행하며 근황을 소개했다.

이영자는 본인이 잘 먹지 않는 음식들에 대해 언급하며 “탄산수를 안 마신다. 식습관은 좋은 편이다”고 말한 뒤 “그래서 이 몸무게가 유지되는 거다. 찌지도 빠지지도 않는다”고 설명했다. 또한 알코올 분해 효소가 부족해 술을 거의 마시지 않는다고 덧붙였다.

그는 “85㎏ 유지가 쉽지 않다. 나는 ‘유지어터’다”라며 너스레를 떨었다. 제작진이 몸무게 공개 여부를 묻자 “무슨 상관이냐. 이것도 1㎏ 줄인 거다”고 답해 웃음을 자아냈다.

이어 이영자는 “맛있는 걸 먹고 ‘너무 맛있는데?’ 하고 1~2인분 더 먹으면 2㎏ 금방 찐다”며 체중 관리의 어려움을 털어놓았다. 그는 “집에 옷이 많지만 입을 건 없다. 60㎏ 초반부터 96㎏까지 입었던 옷들을 다 갖고 있다”고 말하며 “버리지도 못한다. 언제 다시 찔지 몰라서 그냥 둔다”고 덧붙였다.

한편 이영자는 지난해 유튜브에서 “(가수) 션이 숙제를 줬다”라며 달리기를 시작했다고 밝힌 바 있다. 앞서 션은 이영자에게 “처음부터 무리하실 필요 없고, 가볍게 걷다 뛰다 해도 된다”며 러닝을 시작하라고 권했다.

이에 이영자는 션의 조언대로 걷고 뛰기를 반복하며 “내가 관절이 안 좋고 허리 디스크가 있어서 뛰는 게 안 좋더라고 해서 자전거만 탔다. 뛰는 건 천천히 시작하면 된다고 하더라”고 말했다.

