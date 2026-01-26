'솔로지옥' 이관희 "자기소개 대본 없어…매력 추리기 힘들어"

넷플릭스 예능 '솔로지옥3'에 출연했던 농구선수 이관희가 자기소개 장면이 대본이 아니라고 말했다.

그는 26일 유튜브 채널 '넷플릭스 코리아'에 올라온 영상에서 배우 박해린과 '솔로지옥5'를 시청했다.

이관희는 "다들 대본 얘기를 하시는데 시즌 3 때 대본이 있었다면 이미 충무로에 가서 천만 배우가 됐을 것"이라고 했다.

그는 "전 그렇게 생각한다"며 "대본이 있을 수가 없다"고 덧붙였다.

박해린은 "진짜 하나도 없다. 비하인드긴 한데 제가 자기소개 영상을 찍고 말을 잘 했는지 메기가 됐다"고 말했다.

이관희는 "제스처 보니까 왜 메기였는지 알 것 같다"고 했다.

박해린이 "좋은 뜻이냐"고 묻자 이관희는 "좋은 뜻으로 왜 메기가 됐는지 알 것 같다"고 답했다.

이관희는 "자기소개로 자기 매력 세 가지를 얘기해달라 하는데 너무 많은데 어떻게 추릴 지 몰랐다"며 "이관희를 세 번 외쳤는데 그렇게 이상한 사람으로 볼 줄 몰랐다"고 말했다.

