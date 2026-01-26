이재명정부 ‘서울대 10개 만들기’… 시민 10명 중 6명 ‘공감’

이재명정부가 추진 중인 ‘서울대 10개 만들기’ 정책에 대해 시민 10명 중 약 6명이 공감한다는 조사 결과가 나왔다.

교육의봄·사교육걱정없는세상·좋은교사운동과 김상우 대통령직속 지방시대위원회 위원 등은 지난해 12월23일부터 이달 11일까지 교육자·학부모·전문직·학생 등 760명을 대상으로 ‘서울대 10개 만들기’ 관련 인식조사를 실시한 결과 445명(58.6%)이 해당 정책에 공감한다고 답했다고 26일 밝혔다. ‘매우 공감’이라는 응답이 250명(32.9%)로 가장 많았고 ‘공감’이 195명(25.7%)으로 나타났으며 ‘보통’은 119명(15.7%) 기록했다.

사진=연합뉴스

반면 ‘공감하지 않는다’는 응답은 195명(25.6%)으로 나타나, 정책 추진을 위한 사회적 합의 과정이 필요하다는 목소리가 제기된다.

정책 기대효과로는 지역균형발전(32.6%), 지역인재 수도권 쏠림 완화(29.0%), 대학서열 완화(21.3%) 등이 꼽혔다. 이들 단체는 “서울대 10개 만들기가 단순한 대학 경쟁력 강화를 위한 정책을 넘어 지역균형발전 차원에서 지역 간 격차 해소에 기여할 것으로 시민들은 기대하고 있다”며 “정책 추진 시 각 지역의 사회·경제적 발전을 함께 견인할 수 있는 종합적인 발전 전략의 일환으로 고려될 필요가 있음을 시사한다”고 분석했다.

정부는 ‘서울대 10개 만들기’ 정책을 국정과제로 추진 중이다. 전국 9개 거점국립대학에 대한 재정 지원 규모를 대폭 높여 교육·연구 역량을 서울대 수준으로 끌어올림으로써 과도한 입시 중심의 교육열을 완화하고 지역인재의 수도권 쏠림 현상을 극복하는 한편, 대학별 특성화를 통한 경쟁력 강화를 목표로 하고 있다.

교육부 관계자는 이날 기자들과 만나 “현재 관계 부처들과 정책의 세부 방안에 대해 조율 중인 상황”이라며 “추후 기자설명회와 전문가 의견수렴 등 과정을 거칠 예정”이라고 밝혔다. 교육부의 올해 거점국립대 투자 예산은 8855억원으로 작년(4천242억원)의 2배 수준이다. 교육부는 향후 5년간 9개 거점 국립대에 4조원 이상 집중적으로 지원할 계획이다.

