JLR, ‘뉴 디펜더’ 부분 변경 모델 출시

뉴 디펜더. 사진=JRL코리아 제공

JLR 코리아(대표 로빈 콜건)는 디펜더 전 라인업에 걸쳐 더욱 업그레이드된 마감과 디자인, 첨단 기술을 적용한 뉴 디펜더 부분 변경 모델을 출시한다고 26일 밝혔다.

오는 2월 1일 공식 출시되는 뉴 디펜더는 고성능 모델인 뉴 디펜더 OCTA를 포함한 전 라인업에 걸쳐 완전히 새로운 헤드라이트를 선보인다.

새로 적용된 헤드라이트에는 점등 시 시그니처 그래픽과 기본 사양으로 적용된 안개등과 스모크 렌즈가 탑재된 다크 플러쉬 테일 램프 등이 적용됐다. 또 외장 컬러 팔레트를 새롭게 구성해 강화된 디테일 및 소재와 완벽한 조화를 이룬다.

디펜더 특유의 강인한 외관은 새로운 전·후면 범퍼의 표면 처리를 통해 더욱 강조됐다. 보닛 및 사이드 벤트에 적용된 새로운 사각 패턴은 강력한 인상을 형성하며, 화이트 디펜더 로고가 삽입된 글로스 블랙 컬러 휠 캡이 적용되어 세련미를 더했다.

실내에는 한층 커진 13.1인치 터치스크린을 통해 인포테인먼트 시스템을 더욱 직관적으로 이용할 수 있다. 일부 인테리어 컬러의 경우 2열과 3열 가운데 좌석에 에보니(Ebony) 컬러 포인트를 더해 개성 있는 실내 공간을 조성했다.

특히 디펜더 최초로 뉴 디펜더 90·110 P400 X 트림에 탑재된 어댑티브 오프로드 크루즈 컨트롤(Adaptive Off-Road Cruise Control)은 극한의 지형도 손쉽게 주파할 수 있도록 돕는다.

마일드 하이브리드(MHEV) 기술이 적용된 가솔린(P300, P400) 및 디젤(D250, D300) 엔진 라인업을 갖춰 주행 목적과 환경에 따른 파워트레인 선택의 폭도 넓혔다.

역사상 가장 강력한 모델인 뉴 디펜더 OCTA에는 전용 외장 컬러인 사르가소 블루(Sargasso Blue)와 입체적인 질감의 텍스처드 그라파이트(Textured Graphite) 디테일이 적용되어 독보적인 존재감을 드러낸다.

개인화 옵션도 대폭 강화됐다. 내장 및 외장에 촙드 카본 파이버(Chopped Carbon Fibre) 디테일을 선택할 수 있으며, 매트 프로텍티브 필름, 네 가지 컬러의 인테리어 옵션 등 다채로운 조합이 가능하다.

디펜더 매니징 디렉터 마크 카메론(Mark Cameron)은 “디펜더는 출시 후 5년이 지난 지금까지도 전 세계적인 사랑을 받고 있다”며 “1948년 시리즈 I에서 시작된 디펜더는 하드 탑 상용 모델부터 뉴 디펜더 OCTA에 이르기까지 꾸준히 고객들의 상상력을 자극해 왔다”고 언급했다.

그러면서 “이번 부분 변경을 통해 디자인 변경, 신규 컬러, 추가된 액세서리 등을 선보이며 디펜더를 그 어느 때보다 아이코닉한 오프로더로 완성해 더욱 만족스러운 모험을 선사할 것”이라고 덧붙였다.

한편 뉴 디펜더 OCTA는 4.4L 트윈터보 V8 가솔린 엔진과 마일드 하이브리드 기술을 결합해 최대 출력 635PS와 최대 토크 76.5kg·m의 압도적인 성능을 발휘한다.

정지 상태에서 시속 100km까지 단 4.0초만에 주파할 수 있다. 디펜더 최초로 혁신적인 6D 다이내믹스 서스펜션을 탑재해 험난한 오프로드는 물론 온로드에서 빠른 속도로 달리더라도 안정감 있는 주행을 돕는다.

뉴 디펜더 OCTA에는 강력한 주행 성능을 효과적으로 제어할 수 있는 최신 브레이크 시스템 등이 탑재됐다.

JLR 코리아는 고객들이 뉴 디펜더 라인업을 직접 경험할 수 있도록 2월 7일부터 8일까지 이틀간 특별 전시하고, 전문 차량 설명과 함께 직접 시승해볼 수 있는 기회가 제공한다.

원 케어 패키지를 포함한 개별소비세 인하분 적용 가격은 뉴 디펜더는 1억 1067만 원, 뉴 디펜더 OCTA는 2억 2867만 원부터다.

