이장우 대전시장 “행안부 장관에 요구, 주민투표 대비”… 여당 주도 대전·충남통합에 ‘제동’거나

이장우 대전시장은 26일 대전·충남행정통합 관련 “실질적 효과가 없는 통합에 대한 주민투표 요구에 대비하라”고 지시했다.

이장우 시장은 이날 주간업무회의에서 “대전·충남통합은 수도권 일극 체제 극복과 지방 소멸 대응을 위한 시대적 소명으로 단순한 물리적 통합으로 비치면 시민 동의를 얻기 어렵다”며 이같이 밝혔다.

이장우 대전시장이 26일 대전시청 주간업무회의를 주재하고 있다. 대전시 제공

이 시장은 이어 “항구적인 법적·제도적 장치가 마련되지 않으면 주민투표 요구가 높아질 수 있다”며 “시민 의견을 최우선으로 존중하는 민주적 절차가 필요하다”고 언급했다. 그러면서 “주민투표를 요구하는 시민 목소리가 높아지면 시장은 시민의 뜻에 따라 움직일 수밖에 없다”며 “절차에 따라 행정안전부 장관에게 주민투표를 요구할 수밖에 없다”고 말했다.

주민투표법 제8조 국가정책에 관한 주민투표 조항에는 ‘지방자치단체를 폐지하거나 설치하거나 나누거나 합치는 경우’ 또는 ‘지방자치단체의 구역을 변경하거나 주요시설을 설치하는 등 국가정책의 수립에 관하여 주민의 의견을 듣기 위하여 필요하다고 인정하는 때’에는 주민투표를 할 수 있다. 지방자치단체의 장에게 주민투표의 실시를 요구할 수 있고, 이 경우 중앙행정기관의 장은 미리 행정안전부장관과 협의해야 한다고 명시돼있다.

이 시장은 지난 16일 정부의 통합 특례안이 발표된 후 연일 비판의 목소리를 이어오고 있다.

이 시장은 정부 지원책이 나오자 마자 기자회견을 열고 “이재명 대통령이 과감한 지원을 약속했는데 정부 특례안은 아주 미흡하다”며 기대에 못미친다고 평가했다.

지난 21일 김태흠 충남지사와의 긴급회동에서도 “정부가 특례와 예산을 분배하는 것은 종속적 지방분권의 연장”이라며 “특례안 내용도 한시적인 지원을 규정해 ‘앙꼬 없는 찐빵’이나 다름없다”고 비난했다. 이 시장과 김 지사는 ‘일시적 지원’이 아닌 ‘항구적 권한 이양’을 정부에 촉구하고 있다.

이 시장은 “대한민국 100년을 내다보는 실질적인 지방분권은 사라지고 정부 공모사업처럼 지역 간 경쟁구도를 만들어 버렸다”며 “행정통합을 ‘5극3특’의 쇼케이스로 만들어버렸다”고 지적했다. 이어 ”행정통합의 핵심은 연방정부에 준할 만큼 강력한 지방정부의 위상을 만드는 것”이라며 “지방정부가 독자적인 운영을 할 수 있도록 능력을 키우고 다른 도시와 경쟁은 재정권·인사권·조직권 등 고도의 자치권을 확보할 때 가능한데 정부 지원안은 이런 내용을 싹 뺐다”고 재차 비판했다.

