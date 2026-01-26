'환연4' 타고 역주행…카더가든 '그대 작은 나의 세상이 되어', 멜론 1위

가수 카더가든(차정원)의 '그대 작은 나의 세상이 되어'가 발매 5년 만에 음원 차트 1위를 차지했다.

26일 음원업계와 소속사 CAM에 따르면, 카더가든의 '그대 작은 나의 세상이 되어'는 이날 기준 국내 최대 음원 플랫폼 멜론 톱100 차트 정상에 올랐다. 장기간 1위를 지키던 그룹 '마마무' 멤버 겸 솔로가수 화사 '굿 굿바이'를 제쳤다.

'그대 작은 나의 세상이 되어'는 지난 2021년 발표된 EP '부재'에 수록된 발라드곡이다. 카더가든이 작사·작곡·편곡에 참여했다. 차분하고 담백한 멜로디와 진솔한 가사가 어우러진 트랙으로 팬들 사이에서 인기였다.

그러다 최근 국내 OTT 티빙 오리지널 예능 '환승연애4'에 삽입돼 시청자들의 주목을 받았다. 방송 이후 음원 차트에서 가파른 상승세를 보이며 역주행에 성공했고, 프로그램과 음악의 시너지가 차트 성적으로 연결됐다고 CAM는 전했다.

특히 '환승연애4' 원규·지현 커플의 주요 서사 장면에 삽입되며 감정의 밀도를 한층 끌어올렸다는 반응이 이어졌다. 두 사람의 관계 변화와 감정의 흐름이 음악과 맞물리며, 시청자들 사이에서는 "서사와 완벽하게 맞아떨어지는 노래"라는 호평이 확산됐다.

방송 직후 소셜 미디어와 온라인 커뮤니티를 중심으로 곡에 대한 언급이 빠르게 늘어나며 음원 차트 순위 상승을 견인했다.

카더가든은 최근 진행한 단독 공연 '블루 하트(BLUE HEART)'에서도 '그대 작은 나의 세상이 되어'를 선보이며 재조명된 곡의 여운을 이어갔다.

CAM은 "'그대 작은 나의 세상이 되어'의 멜론 톱100 1위 기록은 콘텐츠와 음악이 유기적으로 맞물리며 만들어낸 성과로 카더가든의 음악이 여전히 폭넓은 공감대를 형성하고 있음을 보여주고 있다. 이를 계기로 카더가든의 향후 행보에 대한 기대감 역시 한층 높아지고 있다"고 전했다.

한편 카더가든은 음악을 넘어 다양한 영역에서 활약을 이어간다. 넷플릭스 공개를 앞둔 나영석 PD 사단의 새 예능 프로그램 '대체 등산을 왜 하는 건데?'에 합류했다.

