삼성전자, 자사주 1752억원어치 처분…“임원 성과급 지급”

삼성전자가 임원들에게 2024년분 초과이익성과급(OPI)에서 약정한 총 1700억 원대 규모 자사주를 지급한다.

서울 서초구 삼성전자 사옥. 뉴스1

삼성전자는 26일 임원 1051명에게 성과급을 지급하기 위해 자사주 115만 2022주를 처분한다고 26일 공시했다.

주당 처분 가격은 이사회 결의 시점인 23일 종가(주당 15만 2100원)로, 총 처분 금액은 1752억 여원이다.

삼성전자는 “임원 등의 책임경영 강화와 장기성과 창출에 동기를 부여하기 위해 2024년 성과인센티브(OPI·초과이익성과급) 중 약정한 수 만큼 자기주식으로 지급하는 것에 따른 공시”라고 밝혔다.

OPI란 소속 사업부 실적이 연초 세운 목표를 넘었을 때, 초과이익에 대해 지급되는 성과급이다. 초과이익의 20% 한도 안에서 연봉의 50%까지 매년 한 차례 지급된다.

삼성전자는 처분하는 주식이 전체 발행 주식의 0.019% 수준으로 주식가치 희석 효과는 미미할 것으로 예상된다고 함께 밝혔다.

