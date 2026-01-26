“한국어로 주문해” 서울 카페 안내문 ‘갑론을박’…해외 네티즌 엇갈린 반응

서울의 한 프랜차이즈 카페에 외국인 관광객을 향해 ‘여기는 한국이니 한국어로 주문해달라’는 취지의 안내문이 걸린 사실이 알려졌다. 이에 영어권 이용자 대다수는 “당연한 요구”라는 반응을 보여 눈길을 끈다.

지난 25일 미국의 소셜 뉴스 플랫폼 레딧에는 서울 종로구 한 카페에서 촬영된 안내문 사진이 올라왔다. 안내문에는 영어로 “이곳은 한국이다. 영어를 쓰는 곳이 아니다. 한국어를 모른다면 번역기를 이용해달라. 여행을 왔으면 예의를 지켜달라”는 내용이 적혀 있었다.

자신을 해외 관광객이라고 밝힌 글쓴이는 “카페 직원이 무례한 태도로 안내문을 가리켰다”며 “메시지 자체보다 전달 방식과 전반적인 분위기가 불쾌했다. 직원들이 관광객에게 지친 듯했다”고 주장했다. 그러면서 해당 카페 재방문 여부는 확신할 수 없다고 덧붙였다.

그러나 해외 이용자 상당수는 글쓴이에게 비판적인 반응을 모였다. 누리꾼들은 “얼마나 무례한 외국인이 많았으면 저런 안내문까지 붙였겠느냐”, “한국은 영어권 국가가 아니다”, “현지 언어를 못한다면 번역 앱을 미리 준비하는 게 기본”이라는 댓글을 달았다.

자신을 프랑스인이라고 소개한 이용자는 “서울의 프랑스 관광객들이 카페 점원에게 어설픈 영어로 말하는 걸 들었는데, 점원이 영어를 잘 못하자 프랑스어로 욕설을 하며 ‘이 나라 사람들은 영어를 이해 못 한다’고 말했다”며 “정말 역겨운 행동이다. 여기는 한국이니 최소한 기본적인 한국어를 배우든지 아니면 집으로 돌아가라”고 비판했다.

반면 안내문 표현이 공격적으로 받아들여질 수 있다는 지적도 일부 나왔다. “내용은 이해하지만 표현을 더 정중하게 할 수도 있었을 것”, “언어 문제보다 태도를 문제 삼는 외국인도 있을 것”이라는 의견도 제기됐다.

국내 온라인 커뮤니티 반응 역시 비슷했다. “외국에 가면 다들 번역기 돌려 주문하는데 한국 오면 영어가 기본인 줄 아는 사람이 많다”, “서비스업 종사자로서 번역 앱 한 번만 켜도 응대 난이도가 달라진다”, “영어 사용 제한이 아니라 최소한의 소통 노력을 요구한 것”이라는 반응이 이어졌다.

